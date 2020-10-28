 

Замминистра здравоохранения Омской области отстранили после акции врачей «скорой»

28.10.2020, 13:35, Разное


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Во вторник вечером к зданию министерства здравоохранения Омской области приехали две машины «скорой помощи» с включенными стробоскопами. В автомобилях находились пожилые пациенты с COVID-19, у одного из них диагностировано поражение легких до 80%. Экипажи с самого утра ездили по больницам, чтобы госпитализировать больных, но ни в одной из них не нашлось мест. Отчаявшиеся медики привезли пациентов прямо к зданию Минздрава.

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что «произошедшее ЧП – за гранью человеческого понимания» и распорядился отстранить от работы замминистра Анастасию Малову. В самом Минздраве не скрывают острую нехватку мест с стационаре. Проблема решается за счет перепрофилирования других медучреждений, в частности, в ближайшее время ковидный госпиталь будет развернут в одном из родильных домов Омска.

Сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что федеральные чиновники проведут собственное расследование инцидента в Омске. Этим будут заниматься заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.



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