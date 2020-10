Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона

28.10.2020, 13:25, Разное

Если верить инсайдерам, Гвен Стефани была готова выйти замуж за кантри-музыканта Блейка Шелтона еще в 2016 году. Тогда же иностранные СМИ писали, что пара собирается пожениться до конца года. В 2018-м Шелтона вновь спросили в интервью, когда свадьба, на что он ответил: “Вы же понимаете, что мы встречаемся не просто так. Все это обязательно будет”. Однако на принятие окончательного решения Блейку потребовалось еще два года, и вот наконец пара официально объявила о помолвке.

Эй, Гвен Стефани, спасибо, что спасла для меня 2020-й… И на протяжении всей своей жизни… я буду любить тебя. Я услышал “Да”! – подписал фотографию 44-летний Шелтон.

Да, пожалуйста, – написала в свою очередь 51-летняя Стефани.

По данным инсайдера журнала People, помолвка пары состоялась в минувший уикенд во время их отдыха на ранче Шелтона в Оклахоме.

Напомним, Гвен Стефани и Блейк Шелтон подтвердили свой роман в начале ноября 2015 года, а познакомились на съемках шоу The Voice. Уже в декабре они представили друг друга родителям, а Гвен познакомила Блейка со своими детьми – сыновьями Кингстоном, Зумой и Аполло. Вскоре их романтический союз перерос в творческий: музыканты записали совместную песню Go Ahead and Brake My Heart, а Гвен также посвятила Блейку свою композицию Make Me Like You.

Для Гвен Стефани этот брак будет вторым: ранее она была на протяжении 14 лет замужем за музыкантом Гевином Россдейлом, от которого родила троих детей. Блейк Шелтон же будет жениться уже в третий раз: с 2003 по 2006 его женой была Кайнет Уильямс, а с 2011 по 2015 – Миранда Ламберт.