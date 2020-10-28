Звезда “Остаться в живых” и “Сумерек” Мэгги Грейс впервые стала мамой

28.10.2020, 13:25, Разное

О беременности звезды сериала “Остаться в живых” и фильмов “Сумерки” и “Заложница” Мэгги Грейс стало известно в марте: актриса сама объявила о радостном событии в Instagram. Вчера же Мэгги анонсировала обновление своего положения. Она и ее муж, директор лос-анджелесской развлекательной компании Two Bit Circus Брент Бушнелл, стали родителями. Правда, причину для подобного объявления Мэгги выбрала довольно необычную.

ЛУЧШИЕ утра! Превращение в родителя – самый глубокий и прекрасный опыт в моей жизни. 2020-й – не лучшее время для рождения ребенка. Но мы очень хотим предложить ему куда более сострадательный мир и собираемся вооружить его для того, чтобы и он сделал этот мир лучше. Давайте выберем лидеров, на которых будут равняться наши дети. Пожалуйста, голосуйте, – подписала Мэгги фото, на котором целует в макушку своего ребенка.

Мэгги, 2019 год

Чуть позже в комментариях Мэгги также добавила, что у них с мужем родился мальчик.

Для Мэгги и Брента это первый ребенок. Его рождению предшествовало еще одно радостное событие – в этом году супруги отметили три года со дня свадьбы.

Напомним, церемония бракосочетания пары состоялась 28 мая 2017 года в Ла-Холья – элитном районе калифорнийского города Сан-Диего. Однако снимком с церемонии актриса поделилась лишь пару дней спустя. Что уже само по себе стало большой неожиданностью для ее поклонников, ведь свою первую совместную фотографию с Брентом Мэгги опубликовала лишь после помолвки, которая состоялась в феврале 2017 года.