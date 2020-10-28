 

Володин предостерег от сокращения финансирования строительства больниц

28.10.2020, 13:23, Разное

Сокращение финансирования строительства онкоцентров и туберкулезных диспансеров недопустимо, отметил первый зампред фракции “ЕР” Андрей Исаев в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на следующие три года. Вячеслав Володин попросил правительство и Министерство финансов взять ситуацию на контроль и подключиться к решению вопроса думский комитет по бюджету.

Нужно думать о том, чтобы в следующем году в регионах появилось как можно больше современных учреждений здравоохранения, сказал спикер. Было бы правильно направить дополнительные деньги на достройку больниц.

“Но уж тем более не снимать с них средства там, где есть возможность ввести в эксплуатацию и онкоцентр, и инфекционные больницы, и противотуберкулезные диспансеры”, – отметил председатель нижней палаты.

Он попросил думский комитет по охране здоровья проанализировать ситуацию. Если есть возможность, нужно постараться ввести больницу в эксплуатацию в 2021 году, а не растягивать на следующие годы, указал Володин.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года. Предполагается, что в 2021 году доходы казны составят 18,8 триллиона рублей, расхода – 21,52 триллиона. На реализацию национальных проектов направят 2,25 триллиона рублей.

В 2022 году доходы составят 20,6 триллиона рублей, расходы – 21,88 триллиона. В 2023-м – 22,3 и 23,67 триллиона соответственно. На реализацию нацпроектов за эти два года направят более пяти триллионов рублей.



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