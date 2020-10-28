Скандалы: «Воровской мир всегда был русским»

28.10.2020, 13:20, Разное

Страны бывшего СССР объявили войну криминальным авторитетам, желая лишить влияния и власти

23 октября в Киргизии задержали вора в законе Камчибека Кольбаева, известного в преступном мире как Камчи, — главного криминального авторитета страны. По официальной версии, Камчи заподозрили в создании преступной группировки, однако не исключено, что киргизские силовики отправили вора в изолятор для того, чтобы лишить его возможности влиять на непростую политическую обстановку в республике. В этом плане Киргизия похожа на другие страны бывшего СССР: воры в законе есть почти в каждой из них — и везде местные власти пытаются так или иначе держать криминальных авторитетов под контролем. О том, что сегодня происходит в преступном мире бывших союзных республик, «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

«Лента.ру»: Какую позицию власти стран бывшего СССР заняли по отношению к ворам в законе в последние годы?

Виктория Гефтер: Преследование воров в законе — лидеров традиционного криминала — в Грузии началось с середины нулевых. В прошлом году эта тенденция неожиданно стала актуальна в Армении и на Украине. Если это — не синхронная инициатива местных элит, то в будущем ворам в законе может грозить преследование во всех республиках, где сохранилось хоть какое-то их влияние.

Отличаются ли положение и роль воров в законе в криминальном мире стран бывшего СССР от их положения и роли в России?

Воровской мир всегда был русским. Скажем, Прибалтика или Таджикистан — там совсем иной менталитет, воровская идея там так и не прижилась. Но сейчас получается, что воровской мир — это Кавказ, хотя раньше вор-мусульманин был нонсенсом для криминала.

С принятием антиворовского закона в России влияние воров стремится к нулю. В стране остался полностью подконтрольный минимум, необходимый для оперативных нужд правоохранительных органов. Ворам в законе наглядно показывают, что могут эффективно обходиться без них.

Насколько велико влияние воров в законе на политическую жизнь в бывших союзных республиках?

Никакого влияния на государственную политику там воры не оказывают. Политика у воров в законе считается грязным делом — они ею не пачкаются. У воров свой параллельный преступный мир, свое государство, не имеющее политических границ, в котором они устраивают свою политику.

Как сегодня складывается обстановка в криминальном мире Белоруссии, где недавно назревал воровской конфликт?

Из-за политической нестабильности в стране белорусские воры законе, как они сами говорят, «ушли из эфира». Криминальный авторитет Павел Алексеевич (Паштет) находится под надзором в Минске. Там же и Олег Герасимович (Муму), он на полулегальном положении.

Александр Кушнеров (Саша Кушнер — считается главным вором в законе Белоруссии) из Минска переехал в Бобруйск

Все они сидят очень тихо — поэтому противостояние между Паштетом и Кушнером откладывается на неопределенное время. Возможно, спецслужбы позволят им сосуществовать вместе.

Но ситуация может измениться в первых числах ноября, когда на свободу выйдет криминальный авторитет Шульц — одна из главных фигур, имеющих претензии к Кушнеру. Шульц сел из-за Кушнера и пообещал с ним расправиться.

Как воры в законе влияют на преступный мир Украины и Донбасса?

Воров на Украине больше, чем в любых других республиках бывшего СССР. Украина в воровском отношении — самая активная. Причем местные украинцы с воровскими титулами — это ставленники олигархов, но правят бал в криминальном мире страны не они.

До прошлого года Украина в плане криминала делилась на зоны влияния — восточную и центральную. Но год назад воры в законе, представлявшие центр, вышли из игры

Андрей Недзельский (Неделя) был избит и лишен воровского титула, а Сергей Лысенко (Лера Сумской) ретировался сам, ненадолго найдя прибежище у Надира Салифова (Гули — главный вор в законе Азербайджана, убит киллером 19 августа в турецком отеле — прим. «Ленты.ру»).

Сейчас контроль над всем преступным миром Украины установил руставско-донецкий воровской клан во главе с Нодаром Асояном (Руставским). Он вообще делает блестящую воровскую карьеру и особых преград на своем пути не встречает.

Причем установить контроль над всей Украиной он смог при активном участии членов семьи Захарии Калашова (Шакро Молодой — лидер преступного мира России — прим. «Ленты.ру»). Что касается Донбасса, то интерес к нему точно проявляли и Нодар Руставский, и его извечный соперник Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина).

Что происходит в криминальном мире Азербайджана после убийства Надира Салифова — главного вора в законе страны? Были сообщения в СМИ, что активы погибшего захотел забрать силой чеченский вор в законе Ахмед Домбаев (Шалинский)…

Азербайджанские воры в законе — самые оторванные от родины. В Азербайджане давно нет ни одного вора: свои дела все они ведут за пределами страны. Место погибшего Надира Салифова (Гули) пока не занял никто, и вряд ли это будет под силу одному человеку в ближайшее время.

Вообще, само имя Гули — это такой громкий криминальный «бренд», который будет еще долго работать на его младшего брата Намика Салифова (Бакинского).

Неизвестно, что в точности представляла из себя преступная «империя» Гули, но пока нет никаких данных о том, что кто-то пытается ее разделить. Что касается Ахмеда Шалинского, то он уже больше года на свободе, но пока ничем серьезным себя не отметил. Если Ахмед и обладает каким-то влиянием, оно не распространяется за пределы Чечни.

За последние пару лет довольно много тревожных новостей приходило из воровского мира Абхазии — это и покушение на главного вора в законе страны Рауля Барцбу (Пыза), совершенное при помощи гранатомета, и расстрел в Сухуми криминальных авторитетов Астамура Шамбы (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика). Что происходит там сейчас?

По моим сведениям, в начале месяца вору в законе Тенгизу Лакербая (Тенгуляш Сухумский), которого Пыза и вторящие ему абхазские воры объявили виновным в убийстве Астика и Хасика, в тюрьме ошпарили лицо горячим маслом.

На днях из мест лишения свободы неповрежденным освободился еще один вор — Вахтанг Пачулия (Наник). Его обвиняют наряду с Тенгуляшем Сухумским и предрекают ему ту же участь.

Как обстоят дела в Грузии — главной вотчине воров в законе? Создается ощущение, что сегодня большинство грузинских воров в законе действует из Турции. Почему их там принимают?

Геополитические последствия антиворовских репрессий в Грузии оказались фатальными как для сопредельных с ней, так и для более отдаленных стран. Их никто не учитывал, хотя они были предсказуемы. Искусственная убыль воров в Грузии спровоцировала естественный прирост их числа почти во всех европейских странах.

Что касается Турции, она не видит проблемы в ворах. Турки рады всем, кто несет деньги в их экономику. А воры десятками живут на турецких курортах за счет денег, поступающих от российских зон. И пока они делают это, в Турции им всегда будут говорить: «Добро пожаловать!»

Что происходит в воровском мире Армении? И как армянские воры в законе и их «коллеги» из Азербайджана реагируют на конфликт, разгоревшийся в Нагорном Карабахе?

В Армении, как и везде, идет тенденция на снижение влияния воров, но пока ни один из них реальный срок не получил. В нагорно-карабахском конфликте армянские воры — на стороне своих соотечественников, но это не афишируется. В целом воры в законе стремятся к миру и не поддерживают конфликты где бы то ни было.

Существует ли такое явление, как прибалтийские воры в законе?

Такого явления, как местные, доморощенные воры в законе, в Прибалтике нет и никогда не было. Но там живут воры из России, Грузии и Белоруссии. Для них это такое же временное пристанище, как и любая другая страна Евросоюза, где при этом понимают русскую речь.

Беседовал Владимир Шарапов