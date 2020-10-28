Скандалы: По-нашему, по-виргински

28.10.2020, 13:20, Разное

Экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров приговорен местным судом за неуважение к правосудию к заключению на островах

Как стало известно “Ъ”, перед завершением уголовного преследования основателя группы «Новый поток» и бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в России он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских Островах. Верховный суд островного государства решил, что господин Мазуров проявил неуважение к правосудию, не раскрыв своим кредиторам из ВТБ все свои активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет долгов, составивших €69,6 млн и 3,1 млрд руб.

По оценкам его кредиторов, Дмитрий Мазуров должен трейдеру VTB Commodities Trading Designated Activity Company €69 627 957 на основании договора гарантии по английскому праву. Эту гарантию известный предприниматель еще несколько лет назад выдал в обеспечение обязательств Антипинского НПЗ. В связи с тем что НПЗ не исполнил свои обязательства по соглашениям предоплаты под будущую поставку, VTB Commodities обратилась к гаранту Мазурову с требованием выплатить средства за предприятие, чего он не сделал. После этого дочерняя структура ВТБ инициировала разбирательство в Лондонском международном третейском суде (LCIA), который 29 апреля 2020 года вынес решение о взыскании с Дмитрия Мазурова всей задолженности.

В поддержку арбитражного разбирательства в Лондоне VTB Commodities обратилась в Верховный суд Британских Виргинских Островов с заявлением о всемирном аресте активов Дмитрия Мазурова, которое было удовлетворено. Согласно решению суда, господин Мазуров должен был раскрыть информацию о своих активах, находящихся во всех странах мира, стоимость которых превышает $1 тыс., в том числе банковских счетах на эту сумму, а также об акциях компаний, в уставном капитале которых он прямо или косвенно участвует независимо от их стоимости.

Несмотря на то что прошло более десяти месяцев с момента вынесения судебного приказа по активам, Дмитрий Мазуров до сих пор не раскрыл запрошенную у него информацию, в связи с чем решением от 28 сентября 2020 года Верховный суд островного государства приговорил его к тюремному заключению на 18 месяцев за неуважение к правосудию.

Кроме того, 29 января 2020 года в отношении Дмитрия Мазурова Арбитражным судом города Москвы была введена процедура реструктуризации долгов гражданина, а 16 июня он был признан банкротом и в отношении него была введена процедура реализации имущества должника.

Между тем помимо задолженности перед VTB Commodities Дмитрий Мазуров также должен ПАО «Банк ВТБ» 3 172 147 000 руб. по договорам поручительства, которые предприниматель заключил в обеспечение обязательств ООО «ТК Проперти» перед финансовой организацией по кредитному договору и соглашению о выдаче гарантии.

Крупнейшим кредитором господина Мазурова помимо ВТБ выступает Сбербанк, признанный одной из потерпевших сторон и в уголовном деле предпринимателя. Напомним, что уголовное преследование владельца «Нового потока» Следственный департамент МВД начал 12 июля прошлого года. Затем он был арестован решением Тверского райсуда Москвы и помещен в спецблок СИЗО «Матросская Тишина», где его обвинили вначале в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), затем в такой же растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в связи с хищением входившим в «Новый поток» Антипинским НПЗ кредита в размере $29 млн у Сбербанка, а также выводом с предприятия около полумиллиарда рублей под якобы фиктивный контракт. В завершающей стадии следствия в деле появился эпизод умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК) модели Юлии Мильштейн, которая якобы пыталась скомпрометировать предпринимателя.

Сам господин Мазуров отрицает причастность как к хищениям, так и к организации нападения на девушку, которая, согласно выводам независимых экспертов защиты, сделанным по ее записям в соцсетях, страдает «аффективно-бредовым состоянием с эротоманическим бредом». Расследование этого дела должно завершиться в начале декабря за месяц до истечения максимального срока ареста господина Мазурова, составляющего 18 месяцев. Защите предпринимателя о решении Верховного суда Британских Виргинских Островов известно не было. Адвокаты считают, что оно никак не отразится на его преследовании в России. Однако после его завершения, если господин Мазуров вернется в бизнес, в том числе попытается заняться им за границей, его кредитная история в связи с решением суда БВО будет сильно испорчена и он не сможет получить ни крупных займов, ни открыть счета в ведущих банках. Тем более что деньги с них в любом случае должны быть списаны в пользу кредиторов.

«Мы приветствуем решение Верховного суда Британских Виргинских Островов в отношении Дмитрия Мазурова. Подчеркиваем, что банк ВТБ продолжит добиваться полного возврата долга господина Мазурова в соответствии с действующим законодательством»,— отметили в пресс-службе ВТБ.

Николай Сергеев