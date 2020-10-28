Названы факторы риска из-за заражения коронавирусом

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28.10.2020, 13:17, Разное

Врач Валерий Бесносенко назвал факторы риска из-за заражения коронавирусом. К таковым относятся сахарный диабет и лишний вес. Следом за ними на третьем месте находятся патологии сердца.
Достоверная информация о других факторах, которые влияют на протекание коронавируса, пока отсутствует. Нет данных о случаях, связанных с иммунодефицитом. Если у человека, который подхватил COVID-19, есть определенные хронические заболевания, то важно понимать, на какой стадии они находятся.

По словам терапевта Александра Карабиненко, может присутствовать ВИЧ, сердечная недостаточность, рак, болезни легких, сахарный диабет. В данной ситуации некорректно говорить, что одна из патологий является опаснее другой. Все зависит непосредственно от состояния человека. В то же время, если болезнь находится на первоначальной стадии развития, то пациент может рассчитывать на благоприятный исход.

У людей, имеющих алкогольную зависимость, при коронавирусе не исключено ухудшение состояния печени. К тому же у них развиваются проблемы с сердцем. У таких заболевших уже ослаблен иммунитет, а употребление спиртных напитков оказывает на органы разрушающее воздействие.

Как считает врач Татьяна Романенко, особую опасность инфекция представляет для курильщиков. Они могут находиться в группе риска, не зная о болезни легких. Высокий риск развития осложнений присутствует у людей с повышенным давлением. Причем, его показатели могут повышать препараты против COVID-19.



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