Учёные разработали эффективную таблетку от храпа

28.10.2020, 13:17, Разное

Ученые в процессе проведения исследований смогли разработать эффективную таблетку от рака. Препарат способен облегчить симптомы расстройства, которое получило название обструктивное апноэ сна.

Люди, страдающие храпом, готовы идти на многое, чтобы избавиться от него. Их особенность доставляет дискомфорт окружающим. Те, кто страдает данной привычкой, нередко просыпаются посреди ночи и не могут нормально отдыхать. В результате на утро они чувствует себя довольно «разбитыми». Уже разработаны специальные подушки, маски и шлемы, однако их эффективность является низкой.

Не исключено, с проблемой поможет справиться таблетка от храпа. В РФ данной проблемой страдают около пяти миллионов человек. Как показатели первые результаты проведенных клинически исследований, после употребления лекарственного средства проблемы уменьшаются на 74%.

Пока разработку назвали AD109, в его состав входят два уже имеющихся на рынке препарата. Речь идет об атомоксетине, который в течение 20 лет используются для лечения гиперактивных детей с синдромом дефицита внимания. После его употребления в мозге увеличивается уровень норадреналина. Последний способен стимулировать выработку моторный нейронов, а они отвечают за нормализацию работы дыхательных мышц. В результате уменьшается риск их коллапса во время сна. Вторым средством является оксибутинин, назначающийся медиками при недержании. Препарат воздействует на мышцы в горле, оказывается влияние на рецепторы, контролирующие контрактуру языка.