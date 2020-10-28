 

Бывшему замминистра энергетики Кравченко предъявили обвинение

28.10.2020, 13:08, Новости дня

Экс-замглавы Минэнерго Вячеславу Кравченко предъявлено обвинение по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2018 году, сообщил информированный источник.

Кравченко вменяют ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК – пособничество в совершении преступления и мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, передает сказал собеседник «Интерфакса».

Кравченко задержали в январе 2019 года. Помимо бывшего замминистра задержали еще двоих, включая жену бывшего заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича Оксану.



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