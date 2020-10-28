Нахрапом, как на рынке – Личное мнение

28.10.2020, 13:05, Разное

Ксения Бородина, чьё заявление о трагедии в её детской комнате с 7-летним мальчишкой я ждала, наконец выдала из себя… Нет, вы не поверите — не искренние извинения, не принятие ответственности за беду на себя, не понимание ситуации, а обвинения!

Серьёзно, как на рынке в Дубровке: сумка не нравится? Ах, ты ж скотина сама!



Фото: Соцсети

«По словам мамы мальчика, перелома позвоночника, о котором двое суток трубили желтые СМИ, не произошло, и мальчик чувствует себя нормально».

Эвона, как! Оказывается, это жёлтые СМИ и прочие гады раздули ей ситуацию! Травят несчастную публичную личность просто так!

Что ж, давайте разберёмся.

Заявление о трагедии в выходные появилось на сайте Следственного комитета России по Москве.

Ксения Бородина этот сайт называет жёлтым?

О том, что детский центр принадлежит Бородиной, написали Известия — одно из ведущих СМИ страны, которое довольно сложно заподозрить в желтизне.

А может, Бородина называет «жёлтым» РИА Новости? Вот, что пишут там чёрным по белому:

Как там написала Бородина? Трубят жёлтые СМИ? Мальчик чувствует себя нормально?

«Действительно, произошёл несчастный случай. Это неприятность для мальчика, его семьи, для нашего бренда и, поверьте, для меня лично. Но для некоторых наших СМИ – это очередной повод для хайпа! Запомните, не всегда, все что вы читаете является правдой. Прекрати верить сплетникам, стервятникам с грязными языком из ЖЖ, антикам и просим идиотам».

Неприятность для мальчика? Это так теперь называются перечисленные выше травмы? Защита детей — это очередной повод для хайпа? Никому нельзя верить — только Бородиной!

Нет, я прекрасно понимаю «логику» ведущей с бревна: орать и орать тем сильнее, чем больше виновата в произошедшем. Но эта «логика» — базарной торговки, но никак не ответственного человека, который принимает ответственность за детей в своём заведении.

Бородина угрожает СМИ тем, что они опубликовали сведения, которые не соответствуют действительности. ОК, Ксюшенька, посмотрим, чем закончится проверка Следственного комитета РФ.

А вообще меня поражает не столько Бородина с её воплями, как ещё сильнее — глупость тех, кто таких торговок оправдывает.

«Я очень благодарна моим подписчикам за то, что они дали достойный отпор этимсплетням, нападкам и оскорблениям».

Ксения Бородина снова проводит очередной какой-то свой розыгрыш. Даже инстаграмными правилами запрещены эти вещи. Ксюша возмущается, что её предыдущий розыгрыш удалили, а тут ещё с каким-то там пострадавшим ребёнком к ней лезут и травят!

«Ты делаешь Честный бизнес, в отличии от них, а приходится все время оправдываться».

Мерзавцы. А Ксюшка — вся в бизнесе. В честном, как она говорит, бизнесе — вся в розыгрышах, в которые верят только идиоты.

Что может быть дороже жизни и здоровья ребёнка? И неужели кто-то верит Бородиной, а не ведущим СМИ и Следственному комитету России?

Как вы думаете, кто врёт?