Пульсирующая часть супервулкана Йеллоустон не дает покоя ученым

28.10.2020, 18:51, Разное

Один из районов супервулкана Norris Geyser Basin, располагающийся к северо-западу от кальдеры Йеллоустон, содержит несколько сот гидротермальных объектов (бассейны, гейзеры), которые ежедневно меняются.

Norris Geyser Basin – старейший термальный район супервулкана, возраст которого примерно 115 000 лет. Более двух десятков лет эта область, по размерам большая, чем Чикаго периодически поднимается и опускается на несколько дюймов. Ученые на данный момент не могут сказать однозначно, с чем связаны такие изменения.

Исследователь-геолог Даниэль Джурисин, занимающийся изучением данного явления, предполагает, что активная область была центром деформации с течение очень долгого времени.

В конце 1990-х годов в эту часть супервулкана попали жидкости, запертые в магме. По мере того как внутреннее давление нарастало, поверхность земли поднималась и жидкости сквозь скалистые лабиринты начинали пробиваться наружу. Затем земля опускалась.

Последнее исследование ученых не говорит о том, что супервулкан может извергнуться прямо сейчас. Подземные процессы Йеллоустона сложны и трудно предсказуемы. По словам ученых, они только начинают понимать, насколько переменчив Norris Geyser Basin.

Несмотря на то, что в любой момент в этом районе может произойти очередной геотермальный взрыв, ученые успокаивают: мощные взрывы встречаются довольно редко.