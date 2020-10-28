Учёные рассказали, что жирные кислоты Омега-3 улучшают прогноз после инфаркта

28.10.2020, 12:53, Разное

Испанские учёные в ходе очередного исследования выявили, что продукты с большим количеством жирных кислот Омега-3 рекомендованы сердечникам. Они улучшают прогноз после инфаркта.

Сотрудники двух институтов Germans Trias i Pujol и Hospital del Mar в своей научной работе, опираясь на данные 950 пациентов, рассказали, что регулярное употребление суперфудов с Омега-3 укрепляет мембраны сердца и помогает восстановиться после инфаркта миокарда. Учёные подчеркнули, что в исследовании было изучено влияние жирных кислот на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они употребляли в пищу продукты, как с морским источником Омега-3, получаемом из рыбы (эйкозапентаеновая кислота), так и Омега-3 растительного происхождения (альфа-линоленовая кислота), которая содержится в грецких орехах и соевых бобах.

Отмечено, что кислоты эйкозапентаеновая (EPA) и альфа-линоленовая (ALA) дополняют друг друга. Так, высокое содержание первой не допустит повторной госпитализации с заболеваниями сердца и сосудов, а второй – снизит смертность.