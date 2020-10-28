 

Учёные рассказали, что жирные кислоты Омега-3 улучшают прогноз после инфаркта

28.10.2020, 12:53, Разное

Испанские учёные в ходе очередного исследования выявили, что продукты с большим количеством жирных кислот Омега-3 рекомендованы сердечникам. Они улучшают прогноз после инфаркта.
Сотрудники двух институтов Germans Trias i Pujol и Hospital del Mar в своей научной работе, опираясь на данные 950 пациентов, рассказали, что регулярное употребление суперфудов с Омега-3 укрепляет мембраны сердца и помогает восстановиться после инфаркта миокарда. Учёные подчеркнули, что в исследовании было изучено влияние жирных кислот на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они употребляли в пищу продукты, как с морским источником Омега-3, получаемом из рыбы (эйкозапентаеновая кислота), так и Омега-3 растительного происхождения (альфа-линоленовая кислота), которая содержится в грецких орехах и соевых бобах.

Отмечено, что кислоты эйкозапентаеновая (EPA) и альфа-линоленовая (ALA) дополняют друг друга. Так, высокое содержание первой не допустит повторной госпитализации с заболеваниями сердца и сосудов, а второй – снизит смертность.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Медики рассказали о способах, позволяющих быстрее уснуть

21.10 / Мнение: Про расходы на оборону

28.08 / Протесты в Беларуси, день 20

15.09 / Мнение: Похолодание

10.07 / Мнение: “Ольхон” о перспективах ДНР и ЛНР

10.08 / Мнение: Кто первым поздравит Лукашенко?

08.07 / Мнение: Гомосексуализм как высшая стадия империализма?

25.09 / В России запустился просветительский проект «Прививка от рака»

31.07 / В России начали применять новый метод лечения рака

23.07 / Психологи предсказывают Павлу Прилучному недолгий роман с Мирославой Карпович

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска