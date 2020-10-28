 

Смартфонам iPhone 13 приписывают наличие 1 Терабайт флеш-памяти

28.10.2020, 12:53, Разное

Совсем недавно на международный рынок вышла очередная линейка смартфонов от компании Apple, но уже сейчас появилась информация о следующем поколении устройства. iPhone 13, как полагают эксперты, будет отличаться наличием 1 терабайта флэш-памяти.
Об этом пишет один из авторитетных аналитиков и блогеров IT-сферы Джон Проссер. Согласно его данным, максимальная вместимость встроенной памяти следующей генерации iPhone станет одной из самых емких в сфере мобильных технологий. Накопители тринадцатой серии смартфона получат вдвое больший объем по сравнению с нынешней картой памяти в 512 гигабайт в модификации с наиболее вместительным накопителем.

Базой подобных комплектующих станут процессоры A15 Bionic с улучшенными 5 нанометрами, выпускаемые компанией TSMC. Их массовый выпуск начнут в конце следующего года, следовательно, официально аппараты с подобными комплектующими смогут официально представить не ранее сентября 2021 года.

Об остальных технических характеристиках iPhone 13 данных в инсайдерских публикациях пока нет. Интересно, что представители Apple пока никак не прокомментировали обнародованную информацию.



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