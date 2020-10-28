Поклонники подозревают певицу Натали в четвертой беременности

28.10.2020, 12:53, Разное

Пользователи Сети активно обсуждают возможную беременности 45-летней певицы Натали. Такие слухи появились после публикаций в микроблоге Instagram последних фотографий знаменитости.

Поклонникам кажется, что Натали набрала несколько лишних килограммов и у нее заметно округлились формы. В комментариях многие пишут, что артистка вновь ждет ребенка. Фолловеры обрадовались возможному пополнению в семье исполнительницы. Натали пожелали родить дочку, так как она уже воспитывает троих сыновей – Евгения, Арсения и Анатолия. Со своим возлюбленным знаменитость счастлива уже 30 лет и долгое время мечтает о своей маленькой копии.

Информацию об «интересном положении» Натали пока не комментирует. Поклонники считают, что певица – отличная мать и с легкостью справиться даже с четырьмя детьми. Однако есть вероятность, что звезда просто набрала немного лишний вес во время карантина и поздравления пользователей могут быть преждевременными.