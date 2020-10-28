Трехплатформенный смартфон F(x)tec Pro1-X: QWERTY-клавиатура под сдвижным экраном

28.10.2020, 12:43, Разное

Новый инновационный смартфон может появиться на рынке уже в ближайшее время. Сервисы краудфандинга собирают средства на выпуск смартфона F(x)tec Pro1-X с QWERTY-клавиатурой под сдвижным экраном и возможностью работы на трех мобильных платформах.

Разработали F(x)tec Pro1 сообщество XDA Developers в сотрудничестве с брендом F(x)tec. Информация о грядущей новинке обнародована на площадке Indiegogo, девайс с названием F(x)tec Pro1-X отличается уникальными возможностями. Так, аппарат способен качественно функционировать как на базе операционной системы Android 9 Pie, так и на LineageOS или Ubuntu Touch OS. В качестве форм-фактора смартфона выбран слайдер, верхняя часть которого не только сдвигается, но и способна приподниматься.

Под ней расположена еще одна «изюминка» девайса, QWERTY-клавиатура с пятью рядами кнопок и подсветкой. 5,99-дюймовый AMOLED-дисплей получил защиту третьего поколения стеклянного покрытия Gorilla Glass. Работает F(x)tec Pro1 на процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm, который дополняет чип оперативной памяти емкостью в 6 или 8 гигабайт в зависимости от конфигурации устройства. Файлы мультимедиа и т.п. можно хранить на флэш-накопителе в 128 или 256 гигабайт, также предусмотрена возможность установки карты формата microSD. Дизайн аппарата выполнен в новой расцветке панелей корпуса, оттенке синего цвета с названием Discovery Blue.

Фронтальная камера для селфи получила разрешение в 8 мегапикселей, основной блок камер состоит из двух объективов, Sony IMX363 в 12 мегапикселей и 5-мегапиксельного сенсора. Есть в первом трехплатформенном смартфоне и модули для коммуникаций по Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, разъем USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Дополняют возможности F(x)tec Pro1-X NFC-чип и сканер отпечатков пальцев, вынесенный производителем на боковую грань. На данный момент уже открыт предварительный заказ на инновационный аппарат. Стоимость смартфона составляет 650 долларов США, причем уже с марта 2021 года устройство начнут доставлять покупателям.