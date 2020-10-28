Иосиф Пригожин и Валерия хотят, чтобы внуки называли их по имени

28.10.2020, 12:43, Разное

В одном из интервью Валерия и Иосиф Пригожин впервые прокомментировали радостную новость о том, что они скоро станут бабушкой и дедушкой. Знаменитая пара призналась, что чувствует себя на 35 лет и хочет, чтобы внуки называли их по имени.

Недавно старший сын Валерии женился, а вскоре молодая семья пояснила о пополнении. Как пояснил Иосиф Пригожин, Арсений Шульгин не сразу признался им, что станет отцом. 21-летний сын артистки и его супруга скрывали эту новость, но сейчас с удовольствием делятся подробностями беременности не только с родными людьми, но и с подписчиками в Instagram.

Продюсер признался, что не испытывает тревоги за будущее молодой семьи. Арсений Шульгин принял решение жить самостоятельно еще в 16 лет, и он полностью себя обеспечивает. Единственное, звездной паре жаль, что старший сын оставил занятия музыкой. Валерия называет его «гениальным пианистом» и считает, что его могла бы ждать мировая слава. Иосиф Пригожин и его супруга счастливы, что скоро их семья пополнится, но стараются не лезть к детям со своими советами. Они хотят, чтобы внуки называли их «Лера и Йося», а не «баба и дед». Нянчиться с малышом знаменитости будут с удовольствием, если молодые родители доверят им такую миссию.