 

Иосиф Пригожин и Валерия хотят, чтобы внуки называли их по имени

28.10.2020, 12:43, Разное

В одном из интервью Валерия и Иосиф Пригожин впервые прокомментировали радостную новость о том, что они скоро станут бабушкой и дедушкой. Знаменитая пара призналась, что чувствует себя на 35 лет и хочет, чтобы внуки называли их по имени.
Недавно старший сын Валерии женился, а вскоре молодая семья пояснила о пополнении. Как пояснил Иосиф Пригожин, Арсений Шульгин не сразу признался им, что станет отцом. 21-летний сын артистки и его супруга скрывали эту новость, но сейчас с удовольствием делятся подробностями беременности не только с родными людьми, но и с подписчиками в Instagram.

Продюсер признался, что не испытывает тревоги за будущее молодой семьи. Арсений Шульгин принял решение жить самостоятельно еще в 16 лет, и он полностью себя обеспечивает. Единственное, звездной паре жаль, что старший сын оставил занятия музыкой. Валерия называет его «гениальным пианистом» и считает, что его могла бы ждать мировая слава. Иосиф Пригожин и его супруга счастливы, что скоро их семья пополнится, но стараются не лезть к детям со своими советами. Они хотят, чтобы внуки называли их «Лера и Йося», а не «баба и дед». Нянчиться с малышом знаменитости будут с удовольствием, если молодые родители доверят им такую миссию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Образовательные приложения крадут личную информацию для рекламодателей

22.07 / «Чувствовал себя паршиво»: Сергей Мезенцев рассказал о природе мужских измен

21.09 / В гостях у Софи Тернер и Джо Джонаса: экскурсия по квартире за 5,9 миллионов долларов в Нью-Йорке

06.10 / «Грохнули всего-то четверых»

31.08 / Змея заползла в рот спящей россиянке

15.08 / «Просто рубанули сайт, и всё»

31.07 / Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам

20.03 / «Жукопад» – В Башкирии выпал снег с живыми жуками

17.09 / Астролог Василиса Володина удивила нарядом без бюстгальтера

23.10 / Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним бойфрендом Гуди Грейсом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска