Алена Рапунцель допускает возможность брака с бойфрендом-стриптизером

28.10.2020, 12:43, Разное

Алена Рапунцель призвала хейтеров не распускать о ней слухи, опубликовав эмоциональный текст в сторис в микроблоге Instagram. Экс-участница «ДОМа-2» опровергла информацию о расставании с бойфрендом-стриптизером и заявила, что может выйти за него замуж.

Телестройку Алена Рапунцель, которая была самой обсуждаемой участницей шоу, покинула в конце лета. Она ушла с Максимом Колесниковым, но спустя неделю совместной жизни пара решила расстаться. Сначала Алена Рапунцель заявила, что он ей изменил, но после этого призналась, что возлюбленный не готов взять на себя ответственность за нее и ее ребенка.

На данный момент Алена Рапунцель строит отношения со стриптизером по имени Илья. Пара познакомилась в ночном клубе столицы, а за месяц их романа в Сети появилось множество слухов. Танцора обвинили в том, что он занимался эскортом, однако экс-участница «ДОМа-2» отрицает этот факт. Недавно написали, что пара рассталась, но Алена Рапунцель отметила, что это не правда и призвала хейтеров «ждать свадьбу».

Бывшая участница телестройки воспитывает сына Богдана от Ильи Яббарова, но она не разрешает отцу видеть ребенка. Участник «ДОМа-2» ранее нелестно высказался о своей экс-возлюбленной. По его словам, она ведет разгульный образ жизни и употребляет запрещенные вещества. Алена Рапунцель намерена подать на Илью Яббарова в суд за клевету и считает, что ребенок был нужен ему только в рамках реалити-шоу, а «за периметром» отец не интересуется судьбой Богдана.