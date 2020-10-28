 

Космонавт попросил сделать на корабле «Орел» кресла как на американском Crew Dragon

28.10.2020, 12:43, Новости дня

Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин рассчитывает, что на российском космическом корабле «Орел» будут устанавливаться кресла экипажа, подобные использующимся на американском Crew Dragon, которые ему понравились.

«Понравилось то, что более эргономичные кресла – угол в тазобедренном составе не превышает 90 градусов. Это важно, это удобство работы экипажа, и мы рассчитываем, что на наших следующих кораблях конфигурация будет такая же», – передает ТАСС слова Иванишина во время послеполетной пресс-конференции.

Космонавт также отметил, что у Crew Dragon нет органов управления, которые позволяют выполнять, например, ручную стыковку с МКС, что отличает его от российских кораблей «Союз», на которых ручное управление предусмотрено. В то же время на американском корабле есть ручная активация системы аварийного спасения, чего нет на «Союзах».

Он пояснил, что баланс между дублированием атоматики ручным управлением и полностью автоматическими системами – это вопрос концепции, и у отечественного, и у американского подходов в этом смысле есть свои плюсы и минусы.

Напомним, в августе директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков сообщил, что дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню.



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