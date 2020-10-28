Алтайская школьница попалась на наркоторговле

28.10.2020, 12:43, Разное

В Горно-Алтайске задержали школьницу, которую подозревают в наркоторговле. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, девушка вместе с неизвестным подельником сделала тайник с двумя граммами наркотика. О продаже запрещенного вещества она предварительно договорилась в интернете. Примечательно, что школьница воспитывается в благополучной семье, сообщает РИА “ФАН”.