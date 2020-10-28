Пространство революции в Белоруссии расширяется – политолог

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28.10.2020, 12:43, Разное

Эксперт рассказал, что призыв оппозиционера Светланы Тихановской к сторонникам был слабым. “Народный ультиматум” к властям республики не был хорошо подготовлен ни по стратегии, ни по времени.

При этом политолог отметил эволюцию протестного движения. Социальные группы – педагоги, студенты, врачи – смогли быстро консолидироваться. “Пространство революции расширяется”, – подчеркнул Усов.

Провал всеобщей забастовки вряд ли сильно скажется на состоянии белорусов. Эксперт усомнился в том, что число протестующих в ближайшее время уменьшится. Революционный потенциал граждан не исчерпан.

Также Усов прокомментировал высказывание президента о предстоящем Всебелорусском собрании. Мероприятие якобы должно стать площадкой для встречи власти и народа.

“Никакого диалога не будет”, – заявил эксперт.

По мнению политолога, собрание будет носить исключительно показной характер. Реальные оппозиционные силы там не появятся, а, значит, собрание не приведет к значительным изменениям в республике.

Напомним, общенациональная забастовка началась 26 октября. Против режима Александра Лукашенко выступили студенты вузов и рабочие заводов. В ряде городов прошли жесткие задержания протестующих.



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