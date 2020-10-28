Мнение: Рука Эрдогана в Южной Азии

28.10.2020, 12:40, Разное

Индийская разведка (RAW) обвинила Турцию в радикализации индийских мусульман и вербовке фундаменталистов, а также в превращении в центр антииндийской деятельности рядом с Пакистаном.

Согласно данным RAW, правительство Эрдогана финансирует религиозные семинары в Индии, вербует фундаменталистов для радикализации их взглядов и даже берет новоиспеченных радикалов в полностью оплачиваемые поездки в Турцию, чтобы закрепить их знания. Власти Индии считают, что политическая повестка дня Эрдогана побудила его правительство расширить свое влияние на мусульман в Южной Азии, особенно в Индии.

Согласно сообщениям разведки, турецкая дипломатическая миссия в Нью-Дели наладила союзы с индийскими неправительственными организациями, и индусы, которые служат интересам Анкары, отправляются посольством в Турцию с разоблачительными поездками по стране и поощряются к выступлениям против действующего правительства Индии.

Турецко-индийские отношения испортились в последние годы из-за поддержки Турцией – Пакистана в вопросе Кашмира. Спор между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира привел к нескольким конфликтам после раздела Индии в 1947 г. Напряженность остается высокой с тех пор, как в августе 2019 г, Индия приняла поправку к конституции, отменяющую особый статус и автономию Кашмира, находящегося под управлением Индии, и включение его в основное русло управления страной. С тех пор Турция поднимает вопрос Кашмира на различных форумах. Например, Турция поддержала Пакистан в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), чтобы помочь ему избежать дальнейших ограничений в отношении финансирования так называемых сегодня “террористических” группировок.

Турция впервые подняла вопрос о Кашмире на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2019 г. Когда Эрдоган посетил Пакистан в феврале 2020 г, он снова заговорил о Кашмире, заявив во время выступления в пакистанском парламенте, что проблема Кашмира так же важна для Турции, как для Пакистана, напомнив о помощи пакистанского народа во время войны за независимость Турции и заявив, что Кашмир теперь будет таким же для турок.

В июле 2020 г, в разведывательном отчете турецкое правительство обвинялось в попытке радикализировать индийских мусульман и вербовать фундаменталистов. В новом отчете утверждалось, что прикрытия для турецкого правительства или поддерживаемых им структур – некоторые из них напрямую связаны с Эрдоганом и его семьей – по всей видимости, проникли в Индию глубже, чем предполагалось ранее. Согласно ежедневной газете, большая часть усилий направляется через турецкие государственные СМИ, образовательные учреждения и некоммерческий сектор или НПО.

Турция предоставляет прибыльные стипендии и проводит программы обмена для индийских кашмирских и мусульманских студентов для обучения в Турции через спонсируемые государством НПО. Как только студенты приземляются в Турции, к ним подходят и принимают у себя дома действующие там пакистанские доверенные лица. Турецкий молодежный фонд (TÜGVA), основанный членами семьи Эрдогана, Управление диаспоры при президенте турок за рубежом и связанных с ними общин, Турецкие авиалинии, Институт Юнуса Эмре, финансируемый государством языковой и культурный центр, Турецкий фонд Diyanet, благотворительная организация, связанная с Управлением по делам религии Турции (Diyanet), и Турецкое агентство сотрудничества и координации (TIKA), агентство развития, предоставило этим студентам стипендии.

TÜGVA, организация, контролируемая сыном Эрдогана, Билалом Эрдоганом, играет решающую роль в распространении радикальной исламистской идеологии Эрдогана и в контроле над религиозной сферой турецкого общества. Эрдоган описал цель TÜGVA и других семейных организаций как “работу для построения новой цивилизации”, и они действуют как благотворительные организации правительства.

Идеологические основы семейных устоев уходят корнями в политический исламистский активизм с вызывающей тревогу склонностью к джихаду против Запада. При рассмотрении вопроса о том, кто является движущей силой идеологической основы этих основ, выявляются два спорных имени. Один из них – Хайреттин Караман, также известный как главный издатель фетв (религиозных указов) Эрдогана, которого он фактически объявил халифом. Караман, который открыто отстаивал мнение о том, что согласно Исламу все мусульмане обязаны поддерживать Эрдогана, на самом деле является турецкой версией духовного лидера “Братьев-мусульман” Юсуфа аль-Карадави, который поддерживал теракты смертников и вооруженные восстания в САР.

Другой идеолог – Нуреддин Йылдыз, радикальный имам, близкий к президенту Турции. Йылдыз открыто выступает за вооруженный джихад, описывает демократию как систему для неверных и говорит, что ее можно использовать только как средство обмана для прихода к власти. Йылдыз – это человек, который радикализовал молодого сотрудника полиции, связанного с Аль-Нусрой, который убил российского посла в Турции в декабре 2016 г. У него были тесные связи с лидером Ахрар аш-Шама, Хасаном Аббудом, также известным под псевдонимом Абу Абдулла аль-Хамави, который был убит в сентябре 2014 г. Йылдыз сфотографировался с Аббудом во время визита в Идлиб. Его замечания о завоевании Иерусалима и уничтожении евреев: “Когда турецкие женщины будут соблюдать Хартию Медины вместо Стамбула… и предпочтут защиту Аллаха, а не защиту человека, евреи исчезнут, и Иерусалим будет готов к новому исламскому завоеванию”, – сказал он.

В дополнение к своей деятельности, о которой сообщает индийская разведка, посольство Турции шпионило представителями Фонда Индиалог, который объединяет представителей различных религий и культур и организует Международный фестиваль языка и культуры (МФЛК) в стране, о директорах турецко-индийских торгово-промышленных палат, и на учителей и известных бизнесменов, живущих в стране более 20 лет.