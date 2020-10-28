 

Мнение: “Пальмира” в Крыму

28.10.2020, 12:30, Разное

Фото со съемок фильма о первой битве за Пальмиру весной 2016-го года (через год ее пришлось еще раз брать, после того, как сирийский фронт к северу от города развалился, что было успешно проделано в начале 2017-го года). Кино снимают в Крыму.
Так как кино снимает Учитель, то можно не сомневаться, что и на эту благодатную тему снимут очередную шляпу. Персонаж раз за разом отмечается нетленными "шедеврами".
А жаль, тема весьма благодатная, да и МО РФ судя по всему предоставляет различную технику для съемок. Пока что лучшим фильмом на тему войны в Сирии было иранское  "Дамасское время" https://colonelcassad.livejournal.com/4609507.html.

Источник: Colonel Cassad



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