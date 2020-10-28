Мнение: О большом обломе привившихся «Спутником V»

28.10.2020, 12:25, Разное

Счёт добровольных испытателей российской вакцины от коронавирусной инфекции пошёл на десятки тысяч. Это о тех, кому уже сделали второй укол «Спутника V». Что показательно, повторная инъекция у многих знакомых из числа привившихся прошла тяжелее первой – температура выше, озноб дольше, неприятных ощущений больше.

Но это ещё не все сюрпризы экспериментальной вакцинации. Есть и хуже, причём уже не по симптоматике.

Британские учёные принесли неутешительную весть для вакцинировавшихся. Увы, но антитела к SARS-CoV-2 действительно исчезают со временем.

Проведенный Имперским колледжем Лондона анализ антительных тестов, взятых у добровольцев путём забора крови из пальца и проведенных в период с 20 июня по 28 сентября, показал, что количество людей с положительным титром антител упало на 26,5% за период исследования, с почти 6% до 4,4%. Проще говоря, с течением времени количество людей с положительными результатами тестирования на антитела сокращается.

Исследованием было охвачено более 17 тыс. чел. по всей Великобритании. Тенденция к снижению наблюдалась во всех регионах страны и возрастных группах. Снижение было наибольшим у людей в возрасте 75 лет и старше, а также у людей с подозрением, а не подтвержденной инфекцией. Как минимум, это указывает на то, что титр антител к коронавирусу зависит от возраста и тяжести заболевания. И это означает, что уровень коллективного иммунитета может снизиться в считанные месяцы после первой волны эпидемии.

Пока неясно, можно ли распространить этот результат на вакцинацию, основной задачей которого является формирование именно антительного ответа на #коронавирус. Но, вероятно, такое распространение будет более-менее корректным. В таком случае #вакцина может оказаться не слишком эффективной: исчезновение антител у каждого четвёртого всего за три месяца – меньше, чем за длительность типичного эпидсезона ОРВИ – пробивает огромную брешь в коллективном иммунитете. А самих пациентов ставит под угрозу повторного инфицирования.

К этому ещё можно добавить, что стопроцентно эффективной терапии против CoVID-19 не существует. И под удар болезни могут попасть даже люди не из группы риска: известны случаи, когда получали тяжёлую или, хуже, критическую форму даже спортсмены…

Остаётся уповать на доброту коронавируса, который со временем мутирует в менее летальные формы?