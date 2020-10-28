 

Во Владивостоке обнаружили останки доисторического монстра

28.10.2020, 12:23, Разное

Приморские дети, участвовавшие в образовательном походе, обнаружили на берегу острова Русский во Владивостоке кости древнего существа. Палеонтологи предполагают, что останки принадлежали ихтиозавру – морской рептилии, обитавшей на Земле в юрский период.

Останки нашли на каменной плите. Приехавший на место обнаружения заведующий лабораторией палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский также считает, что кости принадлежат ихтиозавру. Он отметил, что на острове Русский и в других районах Приморья прежде нередко находили останки этих динозавров, сообщает телеканал “360”.



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