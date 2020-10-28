 

Володин призвал Минфин активнее вести диалог с парламентариями

28.10.2020, 12:23, Разное

“Нам хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас, получается, президент слышит, а министр финансов – нет”, – сказал Володин.

Спикер напомнил, что решение об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием принял президент. “Вы были против, а в выступлении говорите, как о достижении”, – обратился Володин к Силуанову.

Депутаты хотели бы, чтобы министерство выступало с предложениями, чтобы от этого был результат. Сейчас парламентарии вынуждены постоянно убеждать, посетовал спикер.

Володин отметил, что депутаты каждый год говорят о необходимости сократить разрыв в бюджетной обеспеченности регионов.

“Небольшие средства на это выделили. У нас сократился разрыв или нет? Нет”, – отметил председатель нижней палаты.

Задача была поставлена президентом, ее необходимо решать, отметил спикер. “Хотелось бы партнерства в этом вопросе и понимания”, – обратился Володин к главе Минфина.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года. Предполагается, что в 2021 году доходы казны составят 18,8 триллиона рублей, расхода – 21,52 триллиона. На реализацию национальных проектов направят 2,25 триллиона рублей.

В 2022 году доходы составят 20,6 триллиона рублей, расходы – 21,88 триллиона. В 2023-м – 22,3 и 23,67 триллиона соответственно. На реализацию нацпроектов за эти два года направят более пяти триллионов рублей.



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