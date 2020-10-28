Бабкин записал с 10-летней дочерью песню на английском языке

28.10.2020, 12:20, Новости дня

Украинский музыкант Сергей Бабкин 27 октября в Instagram сообщил, что записал совместную песню с 10-летней дочерью Веселиной.

“Вчера наконец-то сбылась моя мечта! Точнее сказать, наша мечта с Веселиной. Мы записали совместную песню! Доченька давно хотела, чтобы у папы появилась песня на английском языке. Вчерашний вечер был необычайным опытом и, как мне кажется, началом творческого пути моей маленькой артистки. Да, мне бы этого хотелось”, – написал он.

Бабкин отметил, что слова песни они с дочерью написали вдвоем на английском языке. Певец не уточнил, когда состоится премьера записанной композиции.

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Вчера наконец-то сбылась моя мечта!!! Точнее сказать- наша мечта с Веселинои * @veselinababkina_vb . Мы записали совместную песню! Авторы- мы Оба. Доченька давно хотела, чтобы у папы появилась песня на англии * ском языке. Признаться честно, мне тоже этого хотелосьИ вот это свершилось. Ура! Мы сделали это. Прежде всего, вчерашнии * вечер был необычаи * ным опытом и, как мне кажется, началом творческого пути моеи * маленькои * Артистки. Да, мне бы этого хотелось photo by @s.scherbak @nazarka_babayka #сергеи * бабкин #веселинабабкина #папинадочка #дуэт #mart #ivegottoflyaway

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 27 Окт 2020 в 12:11 PDT

Веселина (2010) – средняя дочь Сергея и Снежаны Бабкиных. Супруги поженились в 2009 году. У них также есть двое сыновей – Артур (2006) и Елисей, которому недавно исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта.