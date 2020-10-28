Пусть 2020 год поскорее закончится. В Украине зарегистрировали петицию об отмене перевода часов

28.10.2020, 12:20, Новости дня

На сайте президента Украины 26 октября появилась петиция с просьбой не переводить часы на зимнее время.

Автором обращения указан Роман Коваль. В своей петиции, он просит не переводить часы на час назад, чтоб 2020 год поскорее закончился.

По состоянию на 11.00 28 октября петицию подписал только 61 человек.

Аналогичная петиция 10 октября появилась на сайте правительства Великобритании. Ее автор жаловался на то, что 2020 год был слишком тяжелым и хочется, чтобы он поскорее закончился.

“2020 год был для всех долгим и трудным. Не будем откладывать избавление от него”, – написал он.

Эту петицию британское правительство отклонило, сославшись на то что им ранее уже поступало обращении аналогичного рода от британки Хилари Дэвис. Эту петицию на данный момент подписали 768 человек.

Украина перешла на зимнее время в ночь на 25 октября. Переход обратно на летнее время состоится в последнее воскресенье марта.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, однако в октябре парламент отменил свое решение.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 9 октября 2020 года зарегистрировал в парламенте законопроект №4201 “Об исчислении времени в Украине”. В Facebook Стефанчук заявил, что предлагает закрепить на территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.