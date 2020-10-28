 

За границей с начала пандемии умерли 15 украинцев с COVID-19 – МИД Украины

28.10.2020, 12:20, Новости дня

За пределами Украины скончались 15 украинцев с коронавирусной инфекцией. Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило на запрос УНН, данные агентство опубликовало 28 октября.

“По состоянию на 23 октября зарубежным дипломатическим учреждениям Украины известно о 91 случае заболевания COVID-19 и 15 подтвержденных летальных случаях среди граждан Украины за рубежом”, – говорится в сообщении.

По данным МИД, 158 украинцев, у которых за рубежом выявили коронавирусную инфекцию, уже вылечились.

В мае внешнеполитическое ведомство Украины располагало данными о восьми жертвах COVID-19 среди находившихся за рубежом украинцев. По состоянию на 9 мая там еще лечились 145 граждан, большинство из них – в Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 44 млн случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии скончались более 1,1 млн пациентов с COVID-19, вылечились почти 30 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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