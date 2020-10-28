Кекелия показала шестимесячного сына

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28.10.2020, 12:20, Новости дня

Украинская певица, ведущая и участница проекта “Женский Квартал” студии “Квартал 95” Вера Кекелия на своей странице в Instagram 28 октября разместила совместное фото, на котором запечатлена со своим шестимесячным сыном Иваном.

“Полгода счастливых, красивых, теплых, местами бессонных, но таких сладких дней”, – подписала она снимок.

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Наша с @romandudaofficial запредельная любовь Пол года счастливых, красивых, тёплых, местами бессонных, но таких сладких дней;)

Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera) 28 Окт 2020 в 12:58 PDT

Кекелия родила сына Ивана 1 мая. Отец ребенка – музыкант Роман Дуда. 

Кекелия и Дуда познакомились на проекте “Голос країни 7” – музыканты были участниками команды певца Сергея Бабкина. Пара поженилась в октябре 2017 года.

В сентябре 2020 года в интервью “Телегиду” Кекелия заявила, что не публикует в сети фото сына, так как не хочет нарушать его личное пространство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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