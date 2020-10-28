Кекелия показала шестимесячного сына
28.10.2020, 12:20, Новости дня
Украинская певица, ведущая и участница проекта “Женский Квартал” студии “Квартал 95” Вера Кекелия на своей странице в Instagram 28 октября разместила совместное фото, на котором запечатлена со своим шестимесячным сыном Иваном.
“Полгода счастливых, красивых, теплых, местами бессонных, но таких сладких дней”, – подписала она снимок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наша с @romandudaofficial запредельная любовь Пол года счастливых, красивых, тёплых, местами бессонных, но таких сладких дней;)
Кекелия родила сына Ивана 1 мая. Отец ребенка – музыкант Роман Дуда.
Кекелия и Дуда познакомились на проекте “Голос країни 7” – музыканты были участниками команды певца Сергея Бабкина. Пара поженилась в октябре 2017 года.
В сентябре 2020 года в интервью “Телегиду” Кекелия заявила, что не публикует в сети фото сына, так как не хочет нарушать его личное пространство.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет