Пошли на убыль. Надежда только на мигрантов

28.10.2020, 11:45, Разное

Коронавирус показал всю глубину демографической ямы, в которой мы оказались.

Последние данные демографической статистики подтверждают худшие опасения: ситуация резко ухудшается. Численность постоянного населения Российской Федерации, по оценке Росстата, сократилась в январе–августе 2020 года на 277,8 тыс. человек и составила на 1 сентября 2020 года 146,5 млн человек. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года численность населения тоже сократилась, но на 52,5 тыс. человек. Таким образом, в текущем году темпы сокращения населения РФ резко увеличились.

Но цифры, даже столь тревожные, не в полной мере передают остроту проблемы. Естественная убыль населения (все-таки насколько это противоестественное словосочетание — «естественная убыль населения») в январе–августе 2020 года составила 346,9 тыс. человек. Год назад превышение числа умерших над числом родившихся за тот же период составило 219,2 тыс. человек.

Картина, в общем-то, понятная. Какое влияние во все это привнесла пандемия коронавируса?

На одном из экспертных обсуждений этой проблемы, состоявшемся этим летом, меня сильно удивили слова одного видного российского демографа, который сказал, что на демографии COVID-19 практически никак не скажется, потому что даже несколько десятков тысяч умерших на фоне того, что в РФ ежегодно умирает примерно 1,8 млн человек, — это совсем мало. Казалось бы, это и вправду так. Но, как говорится, нутром чувствую, что это не так. Нельзя так просто мерить.

Это по-прежнему открытый вопрос: сколько человек уже умерло от COVID-19. Да, есть официальные данные от Оперативного штаба, которые у всех на слуху и на виду. По состоянию на сегодняшний день эта цифра превысила 25 тыс. человек. Но есть соответствующая статистика от Росстата, которая сильно расходится с данными от Оперативного штаба.

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По данным Росстата, уже по состоянию на 31 августа 2020 года, то есть почти два месяца назад, в РФ умерло 23,4 тыс. человек, основной причиной смерти которых был признан или предполагался COVID-19. Никаких разъяснений от властей по поводу сильного расхождения данных по умершим от коронавируса от Оперативного штаба и от Росстата до сих пор так и не последовало.

Есть еще один показатель, который также необходимо принимать во внимание, когда мы пытаемся получить ответ на вопрос, сколько людей умерло от коронавируса. Существует понятие так называемой «избыточной смертности» — это когда показатель смертности явно отличается от соответствующего показателя предыдущего года и вообще от уровня соответствующих показателей последних лет. Так вот, за январь–август 2020 года в РФ умерло на 71,7 тыс. человек больше, чем за тот же период 2019 года.

С чего это вдруг? Что такое произошло в 2020 году, который демонстрирует столь высокий показатель «избыточной смертности»? Мы все прекрасно понимаем, что такое экстраординарное происходит в текущем году.

Демографические последствия COVID-19 заключаются еще и в том, сколь значительно в этом году уже сократилось число браков: на 126,1 тыс.

То есть если в январе–августе 2019 года было заключено 611,4 тыс. браков, то за тот же период текущего года уже только 485,3 тыс. Как вы думаете, как это отразится на деторождаемости в 2021 году и далее? Конечно, я понимаю, что дети рождаются не только в браке, но очевидно, что рождаемость в будущем еще больше снизится.

Рождаемость снизится не только потому, что браков заключается меньше, но и потому, что в условиях повышенной тревожности людей, падения их уровня жизни из-за коронавирусного кризиса немалое число из тех, кто в браке, тоже воздержится рожать. Разве не это демографические последствия COVID-19?

Кстати, еще не известно точно, какие ожидают последствия тех, кто переболел и еще переболеет коронавирусом с точки зрения их детородной функции. Причем это касается и мужчин, и женщин.

За 2020 год в РФ показатель «избыточной смертности» скакнул вверх. Фото: РИА Новости

Последствием коронавирусного кризиса является и резкое сокращение миграционного потока. По данным Росстата, за январь–август 2020 года миграционный прирост составил 69,1 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года он был 166,7 тыс. человек.

Поэтому предлагаю демографические последствия оценивать не только с точки зрения потерянных жизней, а шире, гораздо шире. И тогда окажется, что влияние коронавирусного кризиса на демографию уже значительное, а будет еще больше, причем с долговременными последствиями. Ведь нынешний провал закрепляет ту тенденцию нарастания естественной убыли населения, которая началась еще в 2017 году. А в демографии процессы инерционные, и это тоже надо учитывать.

Власти, похоже, в срочном порядке как раз и пытаются это учесть. В конце июля 2020 года президентским указом были определены национальные цели на период до 2030 года. Напомню, что в 2018 году они были установлены до 2024 года. Однако сегодня стало очевидным, что достижение поставленных к 2024 году целей в большинстве своем будет провалено. Поэтому уже сегодня, в 2020 году, переиграли все до 2030 года.

Правительству уже не ставится такая задача, как «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации». Теперь — уже до 2030 года, а не до 2024-го — «обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации».

Разницу заметили, помимо того, что сдвинули достижение цели с 2024 года на 2030 год? Да-да, пропало слово «естественного».

То есть к 2030 году власти ожидают хоть какого, пусть за счет мигрантов, роста населения. Однако, судя по тому, что сегодня происходит, даже такую цель будет чрезвычайно трудно достигнуть.

Игорь Николаев

доктор экономических наук