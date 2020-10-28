 

Река в Приморье стала едко-зеленой из-за химиката

28.10.2020, 11:43, Разное

Река Грязная в приморском селе Кневичи приобрела едко-зелёный оттенок. В водоем попал химический реагент уранин, использующийся в теплоснабжении.

В местном отделе по охране окружающей среды заверили, что химикат является органическим и не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Однако сам факт слива реагента в водоем является нарушением, поэтому о нем будет доложено в надзорные органы. Эксперты предположили, что уранин попал в воду во время ремонтных работ на одной из близлежащих теплотрасс, сообщает телеканал “360”.



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