Река в Приморье стала едко-зеленой из-за химиката

28.10.2020, 11:43, Разное

Река Грязная в приморском селе Кневичи приобрела едко-зелёный оттенок. В водоем попал химический реагент уранин, использующийся в теплоснабжении.

В местном отделе по охране окружающей среды заверили, что химикат является органическим и не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Однако сам факт слива реагента в водоем является нарушением, поэтому о нем будет доложено в надзорные органы. Эксперты предположили, что уранин попал в воду во время ремонтных работ на одной из близлежащих теплотрасс, сообщает телеканал “360”.