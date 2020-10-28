 

Социолог раскрыл правду о ситуации в Белоруссии: У нас не протесты

28.10.2020, 11:43, Разное

Белорусские правоохранители нарушают закон, выполняя приказы президента Александра Лукашенко. В качестве показательного примера социолог привел эпизод на воскресной акции в Минске. Тогда силовики отказались пропустить скорую, а протестующие расступились перед машиной.

Коршунов отметил, что именно правоохранители крушат машины, разбивают стекла и витрины в магазинах. Они закрывают станции метро и отключают интернет, чтобы у оппозиционеров не было способов связи между собой. Последние же ведут себя иначе, помогают друг другу в непростой период.

По словам социолога, протестующие сами организуются во дворах. Они шьют и рисуют бело-красно-белые флаги. Оппозиционеры не боятся выходить на улицы и открыто говорить о своем недовольстве режимом президента Александра Лукашенко.

“У нас не протесты, а просто национально-освободительное движение”, – выразил мнение Коршунов.

Напомним, с 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка. Александр Лукашенко отказался выполнить три требования протестующих: уйти с поста, освободить всех политзаключенных и привлечь к ответственности силовиков, причастных к насилию в отношении демонстрантов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Личное: Ну хоть кто-то взял

01.10 / Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать

12.07 / Турецкий диетолог рассказал о напитках, помогающих не набирать вес

26.08 / Apple презентовала проект плавучего магазина

13.09 / Названны ранние симптомы рака крови

28.08 / Xiaomi первой продемонстрировала почти идеальную камеру под экраном

24.09 / Выучить наизусть: главный онколог Минздрава о том, как избежать беды

14.08 / Новое качество жизни: в чем преимущества московской программы реновации

19.07 / Мнение: Азербайджано-армянский фронт в Москве

26.09 / Мнение: Автор не нужен – Роулинг на выход

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска