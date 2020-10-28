Genesis показал новые внедорожник и седан для России

28.10.2020, 11:40, Новости дня

Южнокорейская компания Genesis презентовала на российском рынке две новые модели Genesis .

Речь идет о новом седане G80 и кроссовере GV80. Официальная премьера состоялась в столице. В свою очередь, производителю не пришлось рассказывать обо всех достоинствах техники, так как ранее уже состоялась глобальная презентация, на которой озвучили все параметры кроссовера и седана. Обе новинки получили одинаковую платформу, которая позволила добиться большей прочности.

Кроме того, новый седан поступил в РФ с двумя вариантами моторов на 2,5 литра с мощностью 249 л.с., а также с 3,5-литровым бензиновым агрегатом на 379 л.с. Кроме того, кроссовер получила 3-литровый дизельный двигатель с турбиной на 249 л.с. мощности. Во всех версиях предусмотрели полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.