Опубликованы первые рендеры нового BMW X8

28.10.2020, 11:40, Новости дня

В Сети продемонстрировали очередные рендерные изображения нового кроссовера BMW X8.

Автомобиль ранее удалось рассмотреть на дорожных испытаниях, на основе которых и продемонстрированы текущие снимки. Автомобиль отличается линией крыши, а также двухярусной головной оптикой. Кроме того, изменения коснулись решетки радиатора, имеющей более внушительные размеры.

В свою очередь, производитель пока не озвучивает никаких достоинств о предстоящем экземпляре, тогда как новая модель получит, вероятно, гибридную силовую установку. Предполагается, что общая мощность нового внедорожника BMW X8 может достигать 394 л.с. Пока в компании не называют точные сроки выхода данной модели.