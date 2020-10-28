Опубликованы первые рендеры нового BMW X8

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28.10.2020, 11:40, Новости дня

В Сети продемонстрировали очередные рендерные изображения нового кроссовера BMW X8.

Автомобиль ранее удалось рассмотреть на дорожных испытаниях, на основе которых и продемонстрированы текущие снимки. Автомобиль отличается линией крыши, а также двухярусной головной оптикой. Кроме того, изменения коснулись решетки радиатора, имеющей более внушительные размеры.

В свою очередь, производитель пока не озвучивает никаких достоинств о предстоящем экземпляре, тогда как новая модель получит, вероятно, гибридную силовую установку. Предполагается, что общая мощность нового внедорожника BMW X8 может достигать 394 л.с. Пока в компании не называют точные сроки выхода данной модели.



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