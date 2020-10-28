Опубликованы снимки нового пикапа Nissan Frontier

28.10.2020, 11:40, Новости дня

Японский автомобильный бренд Nissan в ближайшее время представит новый пикап под названием Nissan Frontier.

Производитель ранее озвучивал планы показать новинку в сентябре, однако ограничения на границе не позволили в срок справиться с поставленной задачей. Пользователям стали доступны шпионские изображения данной модели, которая может похвастаться привлекательной внешностью и другими параметрами. В передней части кузова задействовали хромированные вставки, а также стильную радиаторную решетку с применением названия модели.

Головная оптика имеет квадратную форму и более резкие углы, чем у остальных актуальных моделей. По задней части кузова отметили некоторые сходства с Nissan Titan. Эксперты прогнозируют, что новый японский пикап получит систему полного привода.