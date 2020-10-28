Юлия Липницкая поделилась серией фотографий дочери по случаю особенной даты

28.10.2020, 11:25, Разное

В конце июня 22-летняя олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая и 23-летний российский фигурист Владислав Тарасенко стали родителями – у пары родилась дочь. Правда, поделиться этой новостью со всеми спортсменка решила лишь месяц спустя, опубликовав первое фото с малышкой. Вчера же Юлия впервые показала личико Каталины.

4 месяца, – кратко подписала Юлия фотографии и видео с участием дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya)27 Окт 2020 в 5:40 PDT

Напомним, о беременности Юлии стало известно 16 июня. Первым об этом сообщил Спорт-Экспресс со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова. На следующий день информацию подтвердила и сама Липницкая:

Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, не понятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин.

Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова.

Об отношениях спортсменов практически ничего неизвестно. Слухи о том, что Владислав и Юлия встречаются, появились в фанатской среде больше года назад. В июле 2019-го спортсмены вместе отправились в Исландию и активно делились совместными фотографиями. В Исландии они посетили Arctic Ice Camp 2019 в качестве приглашенных тренеров.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко