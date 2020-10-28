Юлия Липницкая поделилась серией фотографий дочери по случаю особенной даты
28.10.2020, 11:25, Разное
В конце июня 22-летняя олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая и 23-летний российский фигурист Владислав Тарасенко стали родителями – у пары родилась дочь. Правда, поделиться этой новостью со всеми спортсменка решила лишь месяц спустя, опубликовав первое фото с малышкой. Вчера же Юлия впервые показала личико Каталины.
4 месяца, – кратко подписала Юлия фотографии и видео с участием дочери.
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Напомним, о беременности Юлии стало известно 16 июня. Первым об этом сообщил Спорт-Экспресс со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова. На следующий день информацию подтвердила и сама Липницкая:
Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, не понятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин.
Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова.
Об отношениях спортсменов практически ничего неизвестно. Слухи о том, что Владислав и Юлия встречаются, появились в фанатской среде больше года назад. В июле 2019-го спортсмены вместе отправились в Исландию и активно делились совместными фотографиями. В Исландии они посетили Arctic Ice Camp 2019 в качестве приглашенных тренеров.
Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко
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