 

Юлия Липницкая поделилась серией фотографий дочери по случаю особенной даты

28.10.2020, 11:25, Разное

В конце июня 22-летняя олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая и 23-летний российский фигурист Владислав Тарасенко стали родителями – у пары родилась дочь. Правда, поделиться этой новостью со всеми спортсменка решила лишь месяц спустя, опубликовав первое фото с малышкой. Вчера же Юлия впервые показала личико Каталины.

4 месяца, – кратко подписала Юлия фотографии и видео с участием дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya)27 Окт 2020 в 5:40 PDT

Напомним, о беременности Юлии стало известно 16 июня. Первым об этом сообщил Спорт-Экспресс со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова. На следующий день информацию подтвердила и сама Липницкая:

Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, не понятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин.

Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова.

Об отношениях спортсменов практически ничего неизвестно. Слухи о том, что Владислав и Юлия встречаются, появились в фанатской среде больше года назад. В июле 2019-го спортсмены вместе отправились в Исландию и активно делились совместными фотографиями. В Исландии они посетили Arctic Ice Camp 2019 в качестве приглашенных тренеров.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / “Замороженный мозг” как диагноз

11.07 / «Мы все в одном котле»

19.08 / Совхоз высоких технологий

12.08 / Семейный ужин: Венсан Кассель и Моника Белуччи отдыхают с дочерьми на озере Комо

09.07 / ВОЗ: второй волны коронавируса в России можно избежать

09.07 / Америка подсчитывает жертвы и готовится к гражданской войне: чёрная милиция бросает вызов реднекам

05.07 / Политолог: Когда умер падишах, избрали нового, и все осталось точно таким же

01.10 / Политолог заявил о скорой отставке Лукашенко: Счет пошел на недели

23.08 / Мнение: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

11.10 / Загадка 3-метрового скелета из Гластонбери – Король Артур был гигантом?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска