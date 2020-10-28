“Танцующий миллионер” Джанлука Вакки впервые стал отцом

28.10.2020, 11:25, Разное

У итальянского миллионера, который прославился на весь мир благодаря пластике и умению танцевать так, “будто его никто не видит”, есть все, чего можно желать из материальных благ: роскошные особняки по всему миру, яхта, автомобили, бизнес, который не требует его вмешательства, крупные суммы на счетах… Не хватало одного – настоящего семейного счастья, но с недавних пор и в этом у Джанлуки Вакки нет недостатка. Он счастлив со своей возлюбленной Шэрон Фонсеки, а вчера утром на свет появилась их дочь. Конечно, Джанлука не позабыл сообщить об этом в Instagram.



Она с нами…

Шэрон и я счастливы сообщить, что этим утром родилась наша дочь – Блу Иерусалима Вакки. Благодарю Бога, что она здорова и мы уже любим ее больше своих собственных жизней, – подписал Джанлука фото, на котором виднеется ручка новорожденной Блу. Наша дочь родилась. Словами не передать этот опыт и все эмоции, которые мы сейчас переживаем. Мы благодарны и благословлены. Добро пожаловать в этот мир, Блу Иерусалима Вакки. Мы уже любим тебя больше жизни, – написала в свою очередь Шэрон.

Шэрон и Джанлука

Видимо, ожидание появления на свет малышки Вакки немного затянулось, так как за некоторое время до ее рождения миллионер выложил очередное танцевальное видео с участием еще беременной Шэрон, снятое прямо в больничной палате, и написал:



В родовой палате, пытаемся ускорить ее появление на свет… но я уже начинаю думать, что она просто не хочет меня видеть.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)26 Окт 2020 в 11:24 PDT

Напомним, Джанлука стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала, особенно в российском сегменте соцсети – осенью 2016-го Джанлукка прилетал в Москву на эфир к Андрею Малахову, который принес Первому каналу отличные рейтинги.

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсеки Джанлука Вакки и Шэрон ФонсекиВ 2017 году Джанлука и Джорджия расстались, после чего появилась информация о том, что миллионер – не такой уж миллионер, как хочет казаться. Итальянский банк BPM наложил арест на его имущество в связи с тем, что тот, увлекшись демонстрацией в соцсетях своей безоблачной богемной жизни, не сумел рассчитаться с долгами. По сообщению издания Corriere della Sera, суд арестовал имущество Вакки на сумму 10,5 миллионов евро – речь идет о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе. На эту сумму холдинговая компания Джанлуки First Investments взяла кредит у Banco BPM, кроме того, сам танцор не полностью выплатил заем в 6 миллионов евро другому банку, взяв эти деньги на покупку виллы в Порто-Черво. Отмечается, что свои миллионы Вакки заработал благодаря семейному бизнесу по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе – компании Industria Macchine Automatiche (IMA). При этом сам Джанлука не выполняет реальных функций, получая 5 миллионов евро в год за то, что, по его словам, “не вмешивается в управление”.

Подробнее о Джанлуке можно прочитать здесь.