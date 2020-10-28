 

РКН требует от западных IT-компаний прекратить цензуру российских СМИ

28.10.2020, 11:23, Разное

Суд Таганского района Москвы признал цензурой ограничение доступна граждан России к фильму “Беслан” на принадлежащем Google видеохостинге YouTube, говорится в сообщении федеральной службы.

“В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ”, – отмечают в Роскомнадзоре.

Ранее в службе заявили, что цензура западных компаний в отношении российских СМИ является системной. РКН направил в Госдуму и Совет Федерации предложения по противодействию ущемлению отечественных ресурсов.

Google, Facebook и Twitter ограничиват доступ к материалам 20 российских СМИ, уточнили в федеральной службе. Речь идет о “РИА Новости”, “Россия 1” и других средств массовой информации.

Кроме того, участились случаи распространения фейков на иностранных ресурсах. Так, на YouTube выявили 278 ссылок на недостоверные материалы, 35 в Instagram, 31 в Facebook, 22 в Twitter, отметили в РКН.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Пентагон будет расследовать случаи появления в США НЛО

21.07 / В Индии оценили преимущества новой технологии РФ для обнаружения F-35

01.08 / Xiaomi провела презентацию бюджетного смартфона Redmi 9 в России

12.10 / Россия аннулировала гражданство Алексея Навального из-за задолженности по коммунальным платежам за август и сентябрь

23.07 / Глобальное потепление приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний

21.08 / Назад в прошлое: Хайди Клум собирается судиться с бывшим мужем Силом из-за детей

26.08 / Назван лидирующий по рождаемости регион России

04.10 / Мнение: Теневой бан РИАН в Твиттере, изгнание Фейсбука из России и альтернативы Гуглу в Европе

16.07 / Ацтекский афродизиак: ученые рассказали о полезных свойствах авокадо

05.10 / Ученые рассказали о катастрофической ситуации с океанами на Земле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска