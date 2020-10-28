Под Новосибирском 14-летняя школьница родила ребенка и случайно убила его

28.10.2020, 11:23, Разное

В одном из поселений Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребёнка и спрятала его в морозилке. Младенец погиб от переохлаждения.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко рассказала, что девочка состояла на учете. Она самостоятельно рассказала о произошедшей трагедии правоохранительным органам. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает телеканал “360”.