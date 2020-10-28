Скандалы: Виктору Ишаеву отказали в домашнем процессе

28.10.2020, 11:20, Разное

Верховный суд не стал переносить из Москвы в Хабаровск слушания дела бывшего губернатора края

Верховный суд (ВС) России не стал переносить из Москвы в Хабаровск слушания дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и экс-директора представительства «Роснефти» в краевом центре Геннадия Кондратова, обвиняемых в растрате 7,5 млн руб. На проведении процесса в столице настаивала Генпрокуратура: в надзорном ведомстве посчитали, что на Дальнем Востоке будет трудно обеспечить объективность разбирательства. Бывший губернатор выступал против рассмотрения дела в Москве, но безуспешно. Адвокаты говорят, что, возможно, обжалуют решение ВС.

Рассмотрение жалобы Виктора Ишаева в Верховном суде проходило без его участия. По данным адвокатов, их 71-летний подзащитный, перенесший за последнее время две операции на сердце, был не в состоянии прибыть на заседание. Кстати, защита в ВС также выступала не в полном составе: в частности, Лариса Мове находится сейчас на больничном из-за коронавирусной инфекции. Впрочем, она рассказала “Ъ” о сути разбирательства. По ее словам, по окончании следствия дело должны были направить в суд Хабаровска — по месту совершения предполагаемого преступления. Но с этим категорически не согласилась Генпрокуратура: в надзорном ведомстве посчитали, что на Дальнем Востоке не смогут обеспечить объективность при рассмотрении дела, там у господина Ишаева имеются обширные связи. Поэтому Генпрокуратура в августе подала в Верховный суд обращение с требованием изменить территориальную подсудность дела и рассмотреть его в Москве.

Напомним, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении экс-губернатора и бывшего вице-президента НК «Роснефть» 71-летнего Виктора Ишаева и главы представительства нефтяной компании в Хабаровском крае 64-летнего Геннадия Кондратова было возбуждено летом 2019 года. По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год занимавший тогда должность вице-президента «Роснефти» Виктор Ишаев сдал представительству этой компании в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости» 250 кв. м офисной площади, принадлежащей его собственной компании ООО «Бейс». А руководитель представительства Геннадий Кондратов, зная о завышенной арендной ставке, профинансировал соглашение. Как установило следствие, стоимость аренды была выше среднерыночной на 100 тыс. руб. в месяц, за несколько лет причиненный НК ущерб составил 7,5 млн руб. Впрочем, сам господин Ишаев обвинение отверг, назвав его абсурдным. Экс-чиновник утверждает, что договор об аренде он не заключал и вообще не участвовал в его подготовке.

В феврале 2020 года следствие было завершено. Причем на завершающем этапе СКР переквалифицировал обвинение фигурантам на ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата). Хотя это мало влияет на возможное наказание: по обеим статьям предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Верховный суд согласился с мнением Генпрокуратуры о том, что процесс нужно провести в столице, тем более что обстановка в Хабаровском крае в последнее время нестабильна.

Это решение ВС не устроило господина Ишаева, и он в сентябре подал в Верховный суд апелляционную жалобу. Экс-губернатор считает, что именно в Хабаровске дело рассмотрят объективно, к тому же, указал обвиняемый, большая часть свидетелей проживают в краевом центре. Последним, указал господин Ишаев, будет сложно прибыть в столицу, хотя бы потому, что перелеты с Дальнего Востока недешевы. Но ВС посчитал этот аргумент недостаточно весомым и отклонил жалобу. В итоге решено, что процесс пройдет в Замоскворецком суде Москвы — на подведомственной ему территории расположен центральный офис компании «Роснефть».

Адвокаты Виктора Ишаева уже заявили, что недовольны решением Верховного суда, в том числе и из-за проблем с прибытием свидетелей. Они вскоре решат, будут ли оспаривать постановление ВС по новой.

Стоит отметить, что подельник господина Ишаева Геннадий Кондратов не принимал участия в этой тяжбе. В настоящий момент он находится в Хабаровске под подпиской о невыезде и, по некоторым данным, согласился с предъявленным ему летом обвинением в растрате.

Алексей Соковнин