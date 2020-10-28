Скандалы: Следователей обвинили в биткойнах

28.10.2020, 11:20, Разное

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Сергея Белоусова и Алексея Колбова, обвиняемых в вымогательстве взятки у Эраста Галумова

2-й Западный окружной военный суд в среду приступит к рассмотрению скандального уголовного дела в отношении двух следователей центрального аппарата ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова, обвиняемых в вымогательстве особо крупной взятки у подследственного. От родственников арестованного за мошенничество бывшего гендиректора находящегося в ведении управделами президента ФГУП «Издательство «Известия»» политолога Эраста Галумова чекисты из подразделения по расследованию киберпреступлений требовали 65 млн руб. в биткойнах. Их поймали с поличным, но на судьбу Эраста Галумова это никак не повлияло. Его защита полагает, что все доказательства являются недопустимыми, так как само дело якобы было инициировано контрразведчиками исключительно для обогащения. Тем не менее судебный процесс по обвинению Эраста Галумова уже вступил в завершающую стадию.

Как сообщили “Ъ” в военном суде, рассматривать одно из самых громких уголовных дел последних лет поручено опытному судье Виталию Бакину, известному, помимо прочего, вынесением приговора участникам запрещенного в России движения «Артподготовка» за преступления террористической направленности. Он уже провел предварительные заседания, на которых решался вопрос о продлении подсудимым сроков содержания под стражей и порядка ведения процесса, и на днях дело в отношении следователей ФСБ майора Сергея Белоусова и уже бывшего капитана Алексея Колбова будет изучаться уже по существу в рамках судебного следствия.

Напомним, что два офицера СУ ФСБ впервые в истории подразделения были обвинены в коррупции — получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По предварительным данным, заседания будут проходить в открытом режиме, а закрывать их будут только в тех случаях, когда планируется оглашение материалов, содержащих документы с грифом секретности. Правда, из-за ограничений, введенных в судебной системе из-за увеличения числа заболевших COVID-19, доступ посетителей в помещение 2-го Западного окружного суда ограничен. Адвокаты обвиняемых пока воздерживаются от комментариев, ссылаясь как на ранее данные ими подписки о неразглашении, так и отсутствие согласия своих доверителей на общение с прессой.

Задержание сотрудниками УСБ ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова стало весной прошлого года настоящей сенсацией: впервые за коррупцию взяли «элитных» следователей из следственного управления центрального аппарата спецслужбы. Как рассказывал “Ъ”, формальным поводом для начала оперативной проверки чекистов стало обращение в УСБ ФСБ сына экс-гендиректора ФГУП «Издательство «Известия»» Эраста Галумова Александра. Его отец в тот момент уже находился в СИЗО «Лефортово» по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он возглавлял ФГУП с 2001 по 2013 год, а его преемница на этом посту посчитала, что он причинил ущерб предприятию при заключении инвестиционного контракта с компанией «Легаси» и управделами президента.

Предполагалось, что ФГУП передаст инвестору свои помещения в аренду за $25 млн, убрав при этом из них ставший ненужным печатный станок и обеспечив дополнительной электроэнергией. Новый руководитель ФГУПа посчитала, что на эти цели необоснованно было потрачено 54 млн руб.

В сентябре 2017 года появилось еще одно дело — о хищении более 100 млн руб. при обеспечении помещений энергией, которое объединили с первым. Как указал в заявлении Галумов-младший, некие люди, представляясь вымышленными именами, требовали от него 65 млн руб. в биткойнах, обещая за это условный срок для его отца и непривлечение к уголовной ответственности его самого. Под контролем УСБ ФСБ Александр Галумов согласился с требованиями вымогателей. Злоумышленники были предельно осторожны, однако в один момент все же допустили ошибку и были вычислены и задержаны — ими оказались Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Их арест, как сообщал “Ъ”, стал тяжелейшим ударом как по репутации ФСБ в целом, так и руководства СУ в частности.

По некоторым данным, задержание следователей привело к внутренним разногласиям между УСБ и руководством СУ ФСБ, которое ранее санкционировало действия своих сотрудников.

Кроме того, недовольство отказом сотрудничать якобы высказывали и представители СКР — следствие было поручено недавно получившему по президентскому указу звание генерал-майора юстиции старшему следователю по особо важным делам при председателе ведомства Александру Лаврову, известному по ряду громких расследований, включая дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального и дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

Надо отметить, что на момент задержания Алексей Колбов уже был бывшим следователем ФСБ, так как уволился по собственному желанию еще в июле 2018 года. По некоторым данным, он пытался смягчить предъявленное обвинение, утверждая, что пытался завладеть деньгами семьи Галумовых, но в одиночку. Тогда речь могла бы идти о мошенничестве, совершенным вне группы и без использования должностных полномочий. А это подразумевало более легкую статью УК РФ и, соответственно, возможное наказание. Кроме того, он якобы выражал недоумение, как биткойны можно считать взяткой.

Понятие криптовалюты действительно до сих пор фактически не имеет юридического веса, а Верховный суд пока признал их денежными средствами лишь в преступлениях, связанных с отмыванием добытых преступным путем средств. Впрочем, в случае с пойманными следователями ФСБ следствие, по некоторым данным, делало акцент именно на указанном вымогателями в погонах денежном эквиваленте.

В конце лета суд ограничил по просьбе СКР заключенных в СИЗО Алексея Колбова и Сергея Белоусова в сроках ознакомления с материалами дела. Сами они были недовольны ходом расследования и действиями генерала Лаврова, который якобы нарушил их право на защиту, не ознакомил со всеми доказательствами и т. д., подавая на него жалобы в суд, но безуспешно. Надо отметить, что на дело в отношении самого Эраста Галумова арест следователей по его делу никак не повлиял. Расследование просто перепоручили другому сотруднику ФСБ, и материалы после утверждения Генпрокуратурой направили в Гагаринский райсуд для рассмотрения по существу.

Один из адвокатов экс-гендиректора «Известий» Владимир Семенцов заявил “Ъ”, что считает все обвинения и доказательства ФСБ недопустимыми, так как они предоставлены замешанными в коррупции следователями.

Он также напомнил, что расследование в отношении его подзащитного 23 раза начиналось и прекращалось, а потом почему-то оказалось у Сергея Белоусова и Алексея Колбова из 7-го отдела СУ ФСБ, который специализируется на расследовании преступлений в сфере компьютерных технологий. Еще в ходе предварительного следствия адвокаты Эраста Галумова, как пояснил “Ъ” господин Семенцов, заручились заключением известного юриста, профессора и доктора наук Давида Аминова, являющегося автором множества книг, учебников и исследований по юриспруденции и криминалистике, в том числе и в соавторстве с главой СКР Александром Бастрыкиным. «Он также посчитал уголовное преследование Эраста Галумова необоснованным, но в суд его вызывать не стали»,— пояснил защитник.

Как сообщал “Ъ”, в ходе процесса суд снял обвинения за истечением срока давности по эпизоду с якобы имевшим место хищением энергии на 100 млн руб. и освободил из-под стражи одного их предполагаемых подельников экс-главы «Известий». Однако 62-летний мужчина остался под стражей, а в ближайшее время, как ожидается, начнутся прения сторон. При этом в деле в отношении следователей Алексея Колбова и Сергея Белоусова Эраст Галумов остается едва ли не главным свидетелем обвинения.

Сергей Сергеев