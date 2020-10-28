 

Алексей Гончаренко заявил о расколе в партии Зеленского

28.10.2020, 11:17, Разное

Депутат Алексей Гончаренко заявил, что в правящей партии лидера Украины Владимира Зеленского наблюдается раскол. По словам парламентария, организация разделяется на три группы.
Гончаренко убежден, что на выборах, которые прошли в стране в прошлое воскресенье, «Слуга народа» потерпела неудачу. В Киеве ее результат не достиг и 10%. Таких процентов у партии власти не наблюдалось давно. Представители «Слуги народа» в целом расстроены происходящими событиями. Депутат выделил существование трех ключевых групп. В частности, речь идет о тех, кто нацелен на сотрудничество с РФ, некоторые депутаты разделяют интересы бизнесмена Игоря Коломойского, остальные члены организации сосредоточены вокруг Дмитрия Разумкова.

Гончаренко убежден, что Разумков намерен выйти из тени главы государства Зеленского, став самостоятельной единицей. В качестве нагоядного примера депутат рассказал, что действующий спикер Верховной рады не стал отвечать на вопросы инициированного президентского опроса, пишет издание «Политэксперт».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Кейт Хадсон отметила день рождения сына с бывшим бойфрендом Мэттью Беллами и его женой

26.06 / Александра Михалкова с сыном Федором и Ирина Мартыненко с сыном Леоном снялись в лукбуке коллекции Натальи Туровниковой

23.10 / Мнение: В Конгресс США внесен проект санкций против Азербайджана

05.09 / Названы ранние симптомы женских видов рака

17.08 / Временный недосып способен принести пользу

18.09 / Крисси Тейген случайно обнародовала пол их с Джоном Леджендом третьего ребенка в прямом эфире

31.07 / Женщине после насморка отрезали распухший в три раза нос

27.07 / Мнение: Илон Маск против астрономии, отказ от командировок и путинские мосты

17.07 / Мнение: О перевозке СОУ “Бук” 17.07.2014. Три кабины одного трейлера

07.08 / Скандалы: «Я должен был стать 34-м»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска