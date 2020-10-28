Алексей Гончаренко заявил о расколе в партии Зеленского

28.10.2020, 11:17, Разное

Депутат Алексей Гончаренко заявил, что в правящей партии лидера Украины Владимира Зеленского наблюдается раскол. По словам парламентария, организация разделяется на три группы.

Гончаренко убежден, что на выборах, которые прошли в стране в прошлое воскресенье, «Слуга народа» потерпела неудачу. В Киеве ее результат не достиг и 10%. Таких процентов у партии власти не наблюдалось давно. Представители «Слуги народа» в целом расстроены происходящими событиями. Депутат выделил существование трех ключевых групп. В частности, речь идет о тех, кто нацелен на сотрудничество с РФ, некоторые депутаты разделяют интересы бизнесмена Игоря Коломойского, остальные члены организации сосредоточены вокруг Дмитрия Разумкова.

Гончаренко убежден, что Разумков намерен выйти из тени главы государства Зеленского, став самостоятельной единицей. В качестве нагоядного примера депутат рассказал, что действующий спикер Верховной рады не стал отвечать на вопросы инициированного президентского опроса, пишет издание «Политэксперт».