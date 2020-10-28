 

Врач Белова рекомендует не использовать увлажнитель воздуха для борьбы с гриппом

28.10.2020, 11:17, Разное

Врач Елена Белова не рекомендует использовать увлажнители воздуха в борьбе против вирусов гриппа. По словам специалиста, в таких условиях существует угроза развития иных болезнетворных организмов.
Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что если в помещении на один час включить увлажнитель воздуха, то погибнет треть вирусов, содержащихся в воздухе. В то же время в такой обстановке может развиться плесень. В связи с этим не стоит переоценивать увлажнители, поскольку у них есть много минусов.

Если в помещении сохраняется комнатная температура, то выживаемость вируса не превышает нескольких часов. Грипп может сохранять инфекционные свойства в воздухе. Однако он погибает, если не попадает в организм человека. Чем выше температура и относительная влажность, тем быстрее инактивируются вирусы. Что касается жидкой среды, то это происходит за несколько минут.

Эффективным способом предотвратить развитие гриппа на сегодняшний день является вакцинация. К тому же не стоит забывать о правилах личной гигиены. Само по себе увлажнение воздуха представляет собой один из комплексных методов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Мнение: Контракт ЧВОК “Мар” с ННК ПНС Ливии

29.06 / Есть пострадавшие: на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

01.09 / Мнение: Травля «угнетателей», смерть Чёрной пантеры и кусачие мигранты

30.06 / 4 июля произойдет большой парад планет

02.08 / СМИ: Задержанные под Минском сотрудники ЧВОК “Мар” должны были попасть в Венесуэлу через третьи страны

12.08 / Мнение: Но свобода ли на том конце, вот вопрос

14.10 / Медики рассказали, каких вещей не стоит делать при гриппе или простуде

18.09 / Мнение: Письмо: “Эта азбука Морзе”

13.07 / Кети Топурия спровоцировала слухи о помолвке со Львом Деньговым: фото кольца

30.07 / Мнение: Виват гиенам!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска