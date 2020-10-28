Врач Белова рекомендует не использовать увлажнитель воздуха для борьбы с гриппом

28.10.2020, 11:17, Разное

Врач Елена Белова не рекомендует использовать увлажнители воздуха в борьбе против вирусов гриппа. По словам специалиста, в таких условиях существует угроза развития иных болезнетворных организмов.

Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что если в помещении на один час включить увлажнитель воздуха, то погибнет треть вирусов, содержащихся в воздухе. В то же время в такой обстановке может развиться плесень. В связи с этим не стоит переоценивать увлажнители, поскольку у них есть много минусов.

Если в помещении сохраняется комнатная температура, то выживаемость вируса не превышает нескольких часов. Грипп может сохранять инфекционные свойства в воздухе. Однако он погибает, если не попадает в организм человека. Чем выше температура и относительная влажность, тем быстрее инактивируются вирусы. Что касается жидкой среды, то это происходит за несколько минут.

Эффективным способом предотвратить развитие гриппа на сегодняшний день является вакцинация. К тому же не стоит забывать о правилах личной гигиены. Само по себе увлажнение воздуха представляет собой один из комплексных методов.