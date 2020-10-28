 

Дочь Анастасии Заворотнюк восхитила поклонников нежным образом для фото

28.10.2020, 11:17, Разное

Анна Заворотнюк активно занимается ведением микроблога Instagram и публикует снимки с различных фотосессий. Недавно дочь звезды «Моей прекрасной няни» восхитила поклонников нежным образом для фото и пояснила о том, что вдохновляется и черпает силы от природы.
По словам 24-летней Анны, женщины рожают детей, как и сама природа причастна к появлению всего живого на планете. Дочь Анастасии Заворотнюк считает, что чем ближе человек к земле, тем он чувствует себя сильнее и гармоничнее. Не зря говорят, что если жительница пройдется босиком, то земля заберет все плохое и зарядит энергией. Кроме этого, Анна Заворотнюк вспомнила о давней примете по поводу того, что силы дает дерево в лесу, если его обнять и недолго постоять так. Наследница актрисы поинтересовалась у подписчиков, чувствуют ли они особую связь с природой.

Многие фолловеры отметили, что на снимке 24-летняя Анна напоминает «настоящую русскую красавицу». Она позировала в белой блузе с вышивкой на груди и рукавах. Волосы дочь Анастасии Заворотнюк оставила распущенными и сделала для фотосессии нюдовый макияж. Образ модель дополнила резными серьгами, которые были стилизованы под дерево.



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