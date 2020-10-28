 

Замминистра здравоохранения Омской области временно отстранили от должности

28.10.2020, 11:10, Новости дня

Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову до окончания служебного расследования.

«Руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном Минздраве. До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи», – сообщается на сайте правительства региона.

Губернатор принял решение после того, как накануне две машины скорой привезли пациентов с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии к зданию регионального министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли принять их в течение десяти часов. 

Замглавы Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков посетят Омск для проверки организации оказания медпомощи в регионе. 



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