Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Романа Виктюка

28.10.2020, 11:10, Новости дня

Состояние режиссера Романа Виктюка, госпитализированного с коронавирусом в одну из московских больниц, оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе Театра Романа Виктюка.

«Состояние удовлетворительное, он под наблюдением врачей восстанавливается от последствий ковида, мы ждем его всегда, а по выписке – это уже решать врачам, пока на лечении», – сказала ТАСС представитель пресс-службы театра.

По ее словам, в среду у Романа Виктюка день рождения, и представители театра планируют передать ему видеопоздравления от театра и зрителей.

О госпитализации Виктюка в одну из московских больниц стало известно во вторник.

Ранее коронавирус обнаружили у российского музыканта и основателя группы «Би-2» Левы, болезнь протекает в легкой форме. До этого с коронавирусом госпитализировали заслуженного артиста РФ Гошу Куценко. Также врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у рок-певицы Земфиры, артистка находится на домашней изоляции.