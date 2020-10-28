 

Обнаженную Екатерину Климову сравнили с Клеопатрой во время приема ванны

28.10.2020, 10:53, Разное

Екатерина Климова порадовала своих поклонников в микроблоге Instagram обнаженным снимком, сделанным в «молочной» ванной. Актрису, которая часто делится с фолловерами своими секретами красоты, сравнили с Клеопатрой.
На фотографии Екатерина Климова запечатлена лежащей в ванной, прикрывая грудь веером. Артистка пояснила поклонникам, что любит вечером восстанавливать силы после тяжелого дня с помощью массажа и теплой воды с солью. Волосы у актрисы собраны в высокий пучок, а на лице нет ни грамма макияжа. Многие подписчики отметили, что Екатерина Климова выглядит намного моложе своих лет. Трудно представить, что она является многодетной матерью и воспитывает четверых детей. Артистку и ее старшую дочь часто принимают за ровесниц или сестер.

Екатерину Климову фолловеры засыпали комплиментами, сравнив ее с великой Клеопатрой. Как отмечает издание «Слово и Дело», знаменитость имеет собственные секреты сохранения красоты. Для сохранения молодости актриса уделяет значительное внимание здоровью, своевременно отдыхает и питает свою ментальную силу. Кроме этого, многодетная мать регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания.



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