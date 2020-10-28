 

Асмус пошутила, что вышла за Харламова и родила дочь «для галочки»

28.10.2020, 10:53, Разное

В микроблоге Instagram Кристина Асмус, которая находится на самоизоляции, решила ответить на вопросы пользователей в разделе сториз. Многих до сих пор интересует ее семейная жизнь и развод с Гариком Харламовым. Актриса пошутила, что вышла замуж за юмориста и родила дочь «для галочки».
Кристина Асмус таким образом иронично ответила на один из вопросов фолловера. По словам артистки, связать себя узами брака ей пришлось, чтобы получить «синюю галочку в Instagram», так как этого сейчас очень тяжело добиться.

Решение о разводе пара приняла летом, стараясь не афишировать свое расставание. Знаменитости одновременно написали посты и объявили о расставании. После этого поклонники пристально следят за каждым шагом Асмус и Харламова, приписывая им новые романы. По словам шоумена, в какой-то момент супруги осознали, что они «разные люди». Артисты расстались спокойно, не обмениваясь взаимными обвинениями. Они хотят сохранить дружеские отношения ради общей дочери, которая до сих пор не знает, что родители уже не вместе.



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