Прилучный расстался с Карпович и намерен вернуть Муцениеце

28.10.2020, 10:53, Разное

Появилась информация о том, что актер Павел Прилучный бросил звезду ситкома «Папины дочки» Мирославу Карпович. Имеется информация, что он намерен вернуть экс-супругу Агату Муцениеце.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце рассались после десяти лет отношений. Сразу же после расставания актер завел роман с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Несколько недель назад актер съехал из элитного особняка, купленного в браке с бывшей женой. Как рассказали знакомые артиста, на этом настояла именно его новая избранница.

По словам коллег Прилучного, вряд ли он приобрел новое жилье, поскольку у него много кредитов. Часть особняка и вовсе находится в залоге. Не исключено, что друзья предоставили паре новый дом. Старое жилье звезда «Мажора» выставил на продажу. После недолгого сожительства пара рассталась. Приятели Павла Прилучного заявили, что Карпович совершенно не ожидала такого финала. Актриса даже обратилась за помощью к психологу, поскольку довольно тяжело переживает разрыв. Не исключено, что артисты расстались, так как многие стали говорить об их скорой свадьбе. Сам же Прилучный не хотел снова окружать себя брачными обязательствами.

Осведомленные источники рассказали журналистам «Комсомольской правды», что звездную семью разбила именно Мирослава Карпович. Последняя начала флиртовать с Прилучным на репетициях в театре. К тому же в то время актера все чаще стали видеть с бокалом спиртного. На фоне всего этого Муцениеце и Прилучный начали ссориться.