 

Лукашенко лично приказал разогнать протесты в Минске: Перешли красную линию

28.10.2020, 10:43, Разное

Глава государства рассказал, что после провальной попытки захватить центр Минска оппозиционеры двинулись в сторону спальных районов. По его словам, в тот вечер многие белорусы гуляли во дворах с детьми.

“Это нормально, когда толпа обезумевшая – сотни человек ринулись в эти районы?”, – возмутился Лукашенко. Президент лично отдал приказ о разгоне протеста, чтобы обезопасить людей.

Политик добавил, что некоторые протестующие проникли в квартиры мирных граждан. Милиционерам пришлось вытаскивать оппозиционеров из чужих домов и отвозить в отделения.

Отметим, что воскресная акция протеста стала одной из самых масштабных за последнее время. По данным СМИ, в мероприятии приняли участие сотни человек. В ряде городов прошли жесткие задержания.

С 26 октября в Белоруссии была объявлена общенациональная забастовка. Против действующего режима выступили рабочие Минского автомобильного завода, Минского завода колесных тягачей и Гродно Азота.

Главные требования протестующих – уход Александра Лукашенко с поста президента, освобождение политзаключенных и расследование преступлений силовиков в отношении мирных демонстрантов.



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